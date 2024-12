Agentes Educativas fortalecen sus capacidades para la atención integral en la primera infancia

Agentes educativas de la asociación de usuarios del programa hogares comunitarios de bienestar del barrio La Florida y CDI Universo Mágico, refuerzan su labor como guías y educadoras comprometidas con el bienestar integral de niños y niñas de primera infancia del municipio de Neiva.



Con el objetivo de garantizar un desarrollo integral en la primera infancia en el municipio de Neiva, 39 agentes educativas pertenecientes a la asociación de usuarios del programa hogares comunitarios de bienestar del barrio la Florida y del CDI Universo Mágico, de las unidades “Mi casita encantada” de las sedes Galán, Florida y El Triunfo, participaron en una jornada de capacitación de la estrategia nacional pedagógica y de prevención del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes, enfocada en fortalecer sus habilidades y conocimientos para atender de manera efectiva y respetuosa las necesidades de niñas y niños en esta etapa fundamental de su desarrollo.



Agentes educativas

La cualificación de agentes educativas se refiere al proceso de formación, capacitación y desarrollo profesional de las personas responsables de la educación y cuidado de niños y niñas en sus primeras etapas de desarrollo.

“Recibimos la cualificación para todas nuestras agentes educativas ya que nuestro propósito es mejorar cada vez su perfil y que contribuyamos de manera óptima a la atención integral de los niños y niñas que atendemos diariamente en todas nuestras unidades de servicio”, expresó Claudia Mejía, coordinadora del CDI Universo Mágico.



A través de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social se desarrolló el taller de cualificación a estas agentes educativas; el equipo del programa de Primera Infancia, capacitó y orientó sobre la Ley pedagógica nacional que conlleva a prevenir todo tipo de castigo físico, humillante y cruel para niños, niñas y adolescentes.

“Queremos con las agentes educativas conformar una red comunitaria que nos ayude a velar por la promoción y los derechos de los niños y niñas de primera infancia pero también que nos aporte en todo el proceso que está la secretaría y la Alcaldía para prevenir cualquier tipo de violencia basada en género para las mujeres o para cualquier tipo de población”, manifestó Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social.



Una labor con el corazón

La atención en la primera infancia es un pilar fundamental para el desarrollo social y emocional de los niños y niñas, “ha sido gratificante esta experiencia que tuvimos, la cualificación que nos brindó la Alcaldía, hemos aprendido y los niños y niñas aprenden de las vivencias de nosotros y lo más importante es la relación que tenemos con nuestros niños y niñas y para quienes nosotros trabajamos”, comentó Marisol Mosquera, agente educativa del CDI Universo Mágico.



Noralba García quien lleva 38 años en esta labor y quien inició trabajando con el ICBF como madre comunitaria y después transitó a los CDI, expresa su amor y felicidad de trabajar con niños y niñas “el taller que recibimos hoy fue muy bueno porque nos fortalece y nos sirven para trabajar con niños y niñas de la comunidad, la experiencia de trabajar con niños es porque me encanta, me siento activa, orgullosa, me trae mucho amor y cariño y me dan ganas de trabajar y salir adelante”.

Las agentes educativas que participaron en la cualificación recibieron su respectivo certificado, compartieron experiencias de su proceso en la formación donde finalmente, ratifican su amor y compromiso en la educación y desarrollo integral en la primera infancia.