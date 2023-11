Abbott y la Clínica Shaio se asocian para realizar una terapia innovadora para pacientes con insuficiencia tricuspídea en Colombia

Conoce la historia de Vera Margarita Diago, una de las primeras pacientes que recibió una innovadora terapia para tratar su insuficiencia tricuspídea en Colombia.

Hoy en día, la conversación sobre las enfermedades del corazón está principalmente enfocada en los hábitos que pueden prevenir estas condiciones. Sin embargo, es necesario abordar la importancia del apoyo continuo y los recursos disponibles para fomentar el bienestar de quienes ya padecen este tipo de patologías y luchan por mantener su salud día tras día.

Aunque las condiciones cardíacas siguen siendo un gran desafío y la principal causa de muerte en Colombia[1], a medida que utilizamos tecnología cada vez más avanzada para responder a esos problemas de salud, nos acercamos a comprender el conjunto de oportunidades para vivir una vida más plena. Testimonio de esto, es la señora Vera Margarita Diago, quien, tras una intervención novedosa, logró recobrar la normalidad y tranquilidad de su vida.

Una condición muy específica

Primero, es clave saber qué es la válvula tricúspide. Esta válvula se encarga de controlar el flujo de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Justamente, la regurgitación tricuspídea es una condición cardíaca en la que la válvula tricúspide no se cierra correctamente, lo que provoca que la sangre retroceda hacia la aurícula derecha del corazón. Históricamente, las opciones de tratamiento para la regurgitación tricuspídea han sido limitadas y la cirugía a corazón abierto presentaba riesgos significativos para los pacientes.

Una nueva terapia de Abbott fue introducida recientemente en el país. Fue realizada por el Heart Team, o Grupo de Corazón, de la Clínica Shaio en dos pacientes, con excelentes resultados. La terapia ofrece una solución no quirúrgica innovadora que brinda una reducción sostenida de la regurgitación tricuspídea, mejorando los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes que, a menudo, no responden a la terapia médica y no son candidatos quirúrgicos y que, por lo tanto, necesitan un tratamiento potencialmente urgente para sobrevivir.

“La terapia consiste en un dispositivo basado en un clip mínimamente invasivo, el primero de su tipo, que está diseñado específicamente para la válvula tricúspide, a la que a menudo se hace referencia como la “válvula olvidada” debido a las opciones de tratamiento son históricamente limitadas”, indicó Mauricio Correa, Gerente General del negocio de Corazón Estructural de Abbott en Colombia.

“Es una terapia para pacientes con fuga en la válvula tricúspide, condición conocida como insuficiencia tricuspídea (IT)”, explicó el Dr. Edgar Hurtado, cardiólogo hemodinamista de la Clínica Shaio. “El dispositivo se lleva al corazón a través de la vena femoral de la pierna y funciona uniendo dos valvas de la válvula tricúspide (normalmente son tres) para reducir el reflujo de sangre”, agregó el Dr. Hurtado.

Una vida cambiada, el caso de la señora Vera Margarita

Una de las pacientes que recibió la terapia en la Clínica Shaio con el apoyo del Grupo de Corazón es Vera Margarita Diago de Rincón. Vera tiene 76 años y explica cómo era su vida antes y después de su intervención.

“Antes del procedimiento yo me ahogaba con frecuencia, no podía respirar y era intermitente esa sensación, por eso no le puse mucha atención. También sentía cansancio, lo que impedía que pudiera desempeñarme bien en mi día a día. Pero el punto clave fue un día en el que definitivamente no pude respirar, entonces después de varios procesos médicos pasé a la Clínica Shaio y ahí empezaron los varios exámenes y descubrieron qué condición tenía”, indicó la señora Vera.

Para la señora Vera estos síntomas fueron relativamente repentinos y los atribuía a las actividades de su diario vivir. Fue justamente cuando sintió que no podía respirar que buscó ayuda profesional.

“Al siguiente día del procedimiento, yo salí de la clínica perfecta, sentí un cambio inmediato. Desde entonces, me he sentido muy bien y he hecho mi vida normal, incluyendo mis actividades de voluntariado. No he tenido ningún problema, no me he vuelto a ahogar, ya he viajado a tierra caliente – que es algo que no podía hacer antes en avión. Y también voy periódicamente a mis controles y todo se mantiene muy bien para mí”, agregó.

“Yo agradezco mucho el acompañamiento de los doctores porque sus atenciones y orientaciones fueron muy buenas, muy oportunas. Ellos siempre estuvieron pendientes de mi proceso y me explicaron de esta terapia que me permite hoy estar bien”, afirmó Vera.

Esta condición generalmente afecta a las personas mayores que tienen múltiples comorbilidades, lo que hace que la cirugía a corazón abierto sea un procedimiento de alto riesgo y que muchas personas no reciban el tratamiento adecuado.

El conjunto de oportunidades

El doctor Edgar Hurtado, quien realizó las intervenciones, asegura que “esta novedosa terapia permite tratar una válvula que tradicionalmente solo tenía posibilidades de tratamiento quirúrgico o médico, lo que en el futuro puede ser una alternativa para mejorar el pronóstico, y la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad tan específica”.

Para realizar esta terapia se requirió un gran trabajo multidisciplinario y de investigación basado en estudios clínicos previos. Esto motivó la participación de especialistas en Cardiología e Insuficiencia Cardíaca, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, Cardiología por Imágenes Cardiacas, Anestesia Cardiovascular y Enfermería del Grupo de Corazón de la Clínica Shaio, para que estos procedimientos se pudieran realizar con gran éxito.

Como en el caso de la señora Vera, los beneficios de este dispositivo de la compañía Abbott para los pacientes son reducir las hospitalizaciones, y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, permitiendo un desempeño óptimo en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca.

—

[1] DANE – https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cp_estadisticasvitales_IVtrim_2022pr.pdf