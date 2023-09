80 familias del municipio de La Argentina que recibieron mejoramientos de sus viviendas, se sumaron a la Sembratón “Huila Crece”

El proyecto de mejoramientos de viviendas en el municipio de La Argentina superó los $623 millones, y llegó a 80 familias en este municipio, donde se sembrarán 160 árboles para contribuir con el mejoramiento ambiental la localidad.

La campaña ambiental ‘Sembratón Huila Crece’, liderada por el gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López a través del Fondo de Vivienda de Interés Social del Huila-Fonvihuila, llegó hasta La Argentina, uno de los municipios donde se vienen ejecutando proyectos de mejoramiento de vivienda que lidera el gobierno departamental.

Así lo dio a conocer Oscar Daniel Rojas Ordoñez, ingeniero civil de apoyo de Fonvihuila. “Por parte del gobierno departamental Huila Crece estamos haciendo la visita a los mejoramientos de vivienda que se vienen ejecutando para 80 familias en el municipio de La Argentina, proyecto general que incluye también al municipio de Acevedo con 31 beneficiarios más, para un total de inversión de estos dos municipios de $623 millones. En total el proyecto son 111 mejoramientos, 31 del municipio de Acevedo y 80 en La Argentina”.

Ahora los beneficiarios de estos mejoramientos, recibieron capacitación para la siembra, mantenimiento y sostenimiento de los árboles que se les entregará a cada uno, y que sembrarán como contribución al sostenimiento del medio ambiente.

“Nosotros el día de hoy estamos haciendo la sembratón aquí en el municipio de La Argentina, un compromiso que está junto con la gobernación y la alcaldía municipal, donde nosotros como unión temporal entregamos dos árboles a cada beneficiario y ellos se encargan de sembrarlo en el punto que la alcaldía determine, en este momento la estamos haciendo en un parque. En el municipio de La Argentina se están sembrando 160 árboles, y en Acevedo 62”, comentó Angélica Quiroga, ingeniera coordinadora de proyectos unión temporal Provivienda Huila.

Es de mencionar que los diferentes mejoramientos de vivienda locativos fueron realizados en baños con enchapes, sanitarios, lavamanos, duchas, habilitación de cocinas, mesones de cocina, lavaplatos, puntos eléctricos, instalación de cubiertas y pisos, entre otros elementos, así lo indicó Olinda Ramírez, una de las beneficiarias. “A mí me realizaron la cocina, me hicieron los mesones y también me lo enchaparon, también me enchaparon los baños y me enchaparon la sala, muchas gracias por ese apoyo que nos ha dado y también a la alcaldía, porque también fue de la alcaldía que nos hicieron los apuntes para poder recibir ese mejoramiento”.

Igualmente Panfilia Gaviria, manifestó su agradecimiento porque ahora puede disfrutar de su caita mejorada. “A mí me hicieron el repello de la salita que tengo y también me arreglaron los baños y la cocina. Hace 33 años que vivo aquí y nunca había recibido la ayuda de un proyecto, por eso estoy muy feliz y le agradezco mucho al gobernador, les agradezco a ustedes que vienen a visitarnos ahora y también le doy las gracias al señor alcalde”.

La sembratón seguirá llegando a los diferentes municipios del Huila, donde el compromiso en el mejoramiento de la calidad de vida de los huilenses y el mejoramiento ambiental es prioridad del gobierno “Huila Crece”.