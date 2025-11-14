ESIP Neiva, alerta sobre incremento de hurtos al sistema de alumbrado público

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública –ESIP– advierte sobre el aumento de los hurtos que afectan la infraestructura del alumbrado público en la ciudad, situación que impacta la seguridad, la movilidad y la percepción de tranquilidad en los barrios y espacios públicos.

Entre enero de 2022 y agosto de 2025, han sido hurtados 110.222 metros de cable pertenecientes al sistema de alumbrado público de Neiva. Solo en lo corrido de 2025, la cifra asciende a 50.169 metros, evidenciando un incremento preocupante en este tipo de delitos.

Durante los últimos tres años (2023, 2024 y lo que va de 2025), se han registrado 584 casos de hurto a distintos elementos del sistema. Las luminarias son las más afectadas con 480 casos, seguidas de los reflectores con 94, además de algunos hechos aislados que involucran postes y transformadores.

El análisis de los registros muestra que la comuna Seis concentra el mayor número de hurtos con 166 casos, seguida por la comuna Uno con 118 y la comuna Cuatro con 89. Estas tres comunas representan más del 60% del total de los incidentes ocurridos en la ciudad.

En cuanto a los meses con mayor incidencia, los picos más altos se presentaron en marzo y julio, periodos en los que se registró un incremento notable de casos frente al promedio mensual.

Frente a lo anterior, desde ESIP se han realizado las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional. Sin embargo, hay zonas que se reportan como puntos críticos de hurto, como la avenida Inés García de Durán, lugar en el que los robos y el vandalismo son reiterativos y ESIP da cuenta de 39 noticias criminales generadas ante la SIJIN.

ESIP reitera el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier acto sospechoso o manipulación indebida de las luminarias, cajas de control, transformadores o cableado eléctrico. El alumbrado público es un bien colectivo que contribuye al bienestar, la convivencia y la seguridad de todos los neivanos.

Con estas acciones y llamados de conciencia, ESIP reitera su compromiso con la protección, modernización y sostenibilidad del sistema de alumbrado de Neiva, haciendo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, pues la infraestructura del alumbrado público de la ciudad es de todos.