Entregan sistemas de tratamiento de agua en 69 sedes educativas del Huila

Continúan las buenas noticias para el sector educativo del departamento, esta vez, por cuenta de la finalización de un contrato de suministro de potabilización de agua en sedes educativas de 28 municipios del territorio departamental.

El Secretario de educación del Huila, Edgar Martín Lara, anunció que fue bien recibido por parte de la supervisión de su despacho, la finalización de una obra importante para el bienestar de más de 1.300 estudiantes, correspondiente a la instalación de 69 sistemas de tratamiento de agua potable en igual número de establecimientos educativos de diversos municipios del departamento.

“Estamos muy satisfechos por la reciente entrega que hicimos a las comunidades educativas de los municipios beneficiados, de unos sistemas de potabilización de agua que hoy permiten una mejor condición de aprendizaje en estas sedes”, señaló el secretario.

“Eran necesidades muy sentidas que hace muchos años venían solicitando padres de familia, estudiantes y docentes, y que luego de un estudio diagnóstico y del inicio de obras el año pasado, podemos decir que hoy es una realidad la subsanación de este problema como todo lo que se hace en el gobierno de Rodrigo Villalba, que es resolverles problemas a los huilenses”, complementó.

La inversión en este proyecto iniciado y finalizado en el gobierno Huila Grande, fue de $3.650.550.170 beneficiando cerca de 1.360 estudiantes del departamento del Huila, de los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Campoalegre, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Santa María, Tarqui, Tesalia, Teruel, Timaná, Villavieja.

“Seguimos realizando más diagnósticos y recibiendo más situaciones que atentan contra la buena calidad educación y las óptimas condiciones de estudio que merecen y deben tener nuestros estudiantes en los 1.447 establecimientos educativos de los 35 municipios del Huila de competencia territorial que atendemos como gobierno departamental”, aseguró Edgar Martín Lara.