Credicorp: Inclusión financiera en Colombia ha ganado más de siete puntos en los últimos cinco años

Desde 2021, el país ha crecido de 38 a 45.4 puntos, consolidando avances en acceso y calidad percibida.

La tenencia de billeteras digitales llegó al 73%, una de las más altas de la región.

Credicorp, holding financiero con presencia en Colombia a través de Mibanco y Credicorp Capital, presentó los resultados de la quinta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), que forma parte del Banco de Ideas de Credicorp, un estudio que mide desde 2021 los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica. En los últimos cinco años, Colombia ha logrado un avance de 7 puntos en inclusión financiera, pasando de 38 puntos en 2021 a 45.4 en 2025, impulsado por la expansión de productos digitales y una creciente confianza en el sistema.

“Hace cinco años nació el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, una herramienta clave para diagnosticar y monitorear las brechas en esta materia. Este estudio parte de la convicción de que comprender el entorno es esencial para actuar sobre él, y aportar información valiosa para el diseño de políticas públicas e incentivar a las empresas a innovar con soluciones alineadas a las necesidades actuales de la población. En su quinta edición, además, permite identificar tendencias y avances en los países evaluados”, indicó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Actualmente, el 20% de la población colombiana se encuentra en el nivel Alcanzado de inclusión financiera, lo que representa un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al año 2021. Además, durante el mismo periodo, la proporción de personas en el nivel Bajo ha disminuido en 17 puntos porcentuales, del 50% al 33%, evidenciando una tendencia positiva en el avance de la inclusión financiera en el país.

Avance de billeteras digitales

La dimensión de Acceso registró un incremento significativo, pasando de 34.8 puntos en 2021 a 52.6 en 2024, un avance de casi 18 puntos en cuatro años, aunque con un leve retroceso en 2025, alcanzando 45.6 puntos. Colombia destaca como uno de los países líderes en tenencia de billeteras digitales, con un 73% de su población en posesión de esta herramienta, solo superada por Argentina con un 77%. Las billeteras digitales se consolidan como la principal vía de entrada al sistema financiero, superando a las cuentas de ahorro (38 %) y a las tarjetas de crédito (13%).

Más allá del acceso, el uso también se expande con fuerza en Colombia. El 30% de los ciudadanos ya utiliza estas billeteras para realizar pagos y compras, una cifra superior al promedio regional (22%) que evidencia una transformación en los hábitos de consumo. También es el medio más utilizado para realizar transferencias (71%) superando ampliamente a las aplicaciones de banca móvil (27%) o la banca por internet (9%).

Formalización de los ingresos

En la dimensión Uso, destaca el crecimiento del porcentaje de colombianos que recibe ingresos en cuentas propias que pasó de 30% en 2021 a 46% en 2025, con un pico de 52% en 2024. Esto refleja una mayor formalización de los ingresos y una menor dependencia del efectivo. Además, la frecuencia mensual de uso de productos financieros aumentó de 3.7 veces en 2021 a 5.2 veces en 2025. Esto indica que quienes tienen productos financieros los están utilizando activamente.

Utilidad de los medios digitales

En cuanto a la Calidad percibida, Colombia se posiciona entre los países con mejor evaluación de su sistema financiero, alcanzando 63.4 puntos en esta dimensión. La confianza en el sistema financiero ha crecido cerca de 10 puntos porcentuales desde 2021, llegando al 37% en 2025. Además, el 61% de los colombianos valora positivamente la utilidad de los medios de pago digitales, ubicando al país entre los líderes regionales en percepción de herramientas digitales.

Más información disponible sobre el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp en https://bancodeideascredicorp.com/indice-inclusion-financiera/