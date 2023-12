«YOLO» – Solo se vive una vez

¿Leíste con atención el título de esta columna? ¿Conocés el “YOLO”? Porque cuando uno cree que algo es novedoso y llega a ser tendencia como estas simpáticas 4 letras, encuentra que lleva mucho más tiempo del que pensaba y no es tan innovador como creyó.

Me pasa muchas veces con las canciones, que creo que son una genialidad creativa del cantante del momento y después me encuentro con que lleva décadas en el mercado y hasta tiene distintas versiones, ¿no te sucede a vos que me estás leyendo?

Me encanta descubrir la facilidad con que la gente recuerda abreviaturas de siglas y acrónimos sin saber, muchas veces, qué quieren decir. Son muy comunes en el lenguaje cotidiano, tanto en el ámbito formal y cada vez más en el informal de las redes sociales. Los más comunes son en inglés como PC, VIP, FBI, PDF, OMG; también hay en castellano como FMI, ONU, OMS, SIDA, etc., etc., etc.

Y llegamos al caso de lo anunciado en el título, “YOLO”, que es un acrónimo popular en inglés (“ Y ou O nly L ive O nce”) que transmite una filosofía de vida que consta de valorar el momento y el ahora sin pensar en el después, la conocí hace muy poco tiempo, pero al averiguar de qué se trata, me di cuenta de que no es más que una variante de una expresión que es parte de mi filosofía de vida hace mucho tiempo: “Carpe Diem” del latín disfrutar el día o el momento.

La descubrí en la fabulosa película de Robin Williams que recomiendo, ganadora de Oscar allá por 1990 “La Sociedad de los poetas muertos” y siempre me motivó y estoy seguro lo hará con ustedes. A los que inmediatamente piensan que es irresponsable les aclaro que no lo es, el que no deja escapar el presente y la vida, tiene siempre en cuenta los momentos que vendrán para seguir siendo feliz, aclaro a los mal pensados jeh.

Como comentaba, pensé que era una expresión centennial súper actual y me encontré con, por ejemplo, el cartel de una película de 1937 que se llama así y remarca el “YOLO”. Existe también una canción de una tal Fátima Campo de hace 3 años que se llama como el título de esta columna y en la letra expresa “Ábrele la puerta a tus sentidos y disfruta del momento, que sonría el corazón”.

Esta actitud también se refleja en estos momentos en EEUU hacia el dinero, conocida también como «YOLO» y contradice las tendencias en recesiones económicas anteriores o la creciente inflación mundial y la gente antes de que se devalúe más su ingreso, elige viajar o invertir en su satisfacción sin ahorros responsables ni planificación financiera a largo plazo.

Desde el Festival de Música y Arte de Woodstock allá por 1969, con el movimiento hippie en su mejor momento, hasta a la actualidad electrónica de las fiestas Tomorrowland o Creamfields, todos en una gran mayoría y sobre todo post pandemia, hemos aprendido y queremos apreciar verdaderamente el momento sin importar las consecuencias y mucho menos pensar todo el tiempo en el futuro sin rescatar el hoy. Algunos intentamos no malgastar ningún segundo, estando a la altura de las responsabilidades también por supuesto, pero sin dejar nunca de deleitar este regalo llamado vida.

La canción “Don´t Worry, Be happy” está alineada con todo esto que estoy diciendo y Disney también aportó lo suyo en el Rey León con “Hakuna Matata”, expresión famosísima que proviene del idioma suajili hablado en Tanzania y Kenia (“Vive y se feliz” o la traducción exacta que es “no hay problema”).

Inclusive las españolas de Azúcar Moreno invitaban con una letra muy al respecto de lo que estoy describiendo: “Si te quieren amargar, con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez”.

Debemos estar alertas de no caer en campañas que logren un aumento en sus ventas, pero un agujero en nuestros bolsillos. Sin mezclar ni confundir que la vida es corta y debemos dejar de encontrar pretextos para no encontrarnos con nuestros amigos, dejar de compartir con la familia sabiendo que todo puede pasar y cuando llegue el inesperado momento de cada uno, no tengamos tantas cosas pendientes y estemos orgullosos de lo vivido.

En marketing cada vez resulta más estratégico esto que estoy relatando, ya que constantemente se busca captar la atención del público y su uso estimula la toma de decisiones impulsivas en el consumidor. Precisamente porque se busca el consumo y se basa en el disfrute instantáneo y la experimentación inmediata sin razonarlo.

¡Pinta ya tu propio destino! En este efímero instante que llamamos presente, recordemos vivir con intensidad, audacia y despreocupación para no desaprovechar la magia de existir y celebrar que estamos aquí y ahora. Explora y experimenta en el presente y enfócate en el día que estás viviendo.

¡Disfrútalo de la manera más valiente que puedas! Demostrá afecto, abrazá, sonreí, cuidá, respetá y no te guardes nada antes de que sea tarde… Espero estas líneas te hayan servido para concretarlo y pasar a la acción.

—

Por: Caly Monteverdi

Twitter @Calytoxxx