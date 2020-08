¿Y dónde está el Concejo?

En los momentos más difíciles, solo el liderazgo de los mejores se convierte en esperanza de superación y anhelo colectivo

Es muy pobre el rol de la mayoría de los concejales. Hoy 5 meses después de iniciado el confinamiento por cuenta de la pandemia y nueve meses después de juramentados para su periodo permanecen cómodamente en silencio, mientras la ciudad perdida, trata de hacer frente a toda la tragedia que llegó con el Covid19 y que según los más calificados apenas comienza.

En mi ejercicio personal rescato la voz de la concejal Leyla Rincón, Germán Casagua, Alejandro Serna y en menor grado, a los concejales Jorge Ramírez y Juan Diego Amaya.

La concejal Leyla, en su incansable lucha por el medio ambiente, por los humedales, en contra de algunas constructoras inescrupulosas, siempre en defensa del agua, del bosque de la biodiversidad y de la vida, de lo verde, ella es garantía en todos estos importantes temas que urgen voces críticas y con sentido de la responsabilidad común.

Al concejal Germán Casagua lo hemos visto activo no solo dentro del concejo, en sus redes y gracias a sus denuncias los neivanos nos enteramos que algunas raciones alimentarias que tiene como destino a los más vulnerables llegaban incompletas y en algunos casos muy por debajo de lo contratado por la administración central.

También su voz se escuchó con fuerza cuando fue presentado el POT dejando en conocimiento de la ciudadanía la falta de planeación para los próximos 4 años, la incoherencia en las cifras, y revelando que faltaban componentes de ley que deberían estar ajustados para tal fin.

Sus denuncias llegaron a entes de control y hoy, por ejemplo, la procuraduría encontró mérito y aperturó investigación.

El concejal liberal Alejandro Serna, salió directo en defensa del estadio Urdaneta Arbeláez cuando se trató de darle uso distinto.

Como académico que es, escribe permanentemente columnas sobre temas de ciudad y en defensa de aquellos que ven en el deporte una opción, máxime en estos tiempos de duras realidades, se la jugó por la lucha en los cambios de horarios con los que se puede ejercer el deporte como actividad física en medio de la cuarentena.

Igualmente, ha sido notoria su participación en discusiones sobre reactivación económica, emprendimiento y el plan de ordenamiento territorial de la ciudad temas que son de vital importancia para todos los neivanos.

Al concejal Jorge Ramírez lo vemos acompañando por momentos al gremio de los comerciantes, y vemos como exige mayor protagonismo de la cámara de comercio y de su desprestigiado presidente.

Juan Diego Amaya se la juega como defensor animalista, pero con apariciones lejanas y sin mayor participación en otros temas.

El restante concejo brilla por su ausencia, no se le ve ni se le escucha, no se siente. El concejal Faiver Tamayo del Centro Democrático lo vemos cuando debe ponerse en la tarea de convocar apoyos y marchas en favor de expresidente Uribe, como si con ello los Neivanos resolviéramos algo de nuestros problemas. ¡Lo de Uribe que lo resuelva él, concejal!

¿Qué dicen concejales como Victoria Castro, Margoth Useche o Johan Steed Ortiz? ¿Qué piensa Amin Losada, Jaime Unda o Néstor Rodríguez respecto a los cambios que se deban hacer al Estatuto Tributario Municipal para impulsar y dinamizar el comercio y la industria de la ciudad? ¿Qué dicen los verdes, que en el periodo anterior fueron una voz fuerte con concejales como Mateo Trujillo?

¿Cuáles son las denuncias que han salido de esa corporación respecto a la contratación y otros temas, que han puesto en peligro en algunos casos conocidos por la opinión los recursos de todos?

Gracias a las denuncias del periodista y abogado Melquicedec Torres la comunidad conoció temas preocupantes como lo del Charco – Nariño, mientras, nuestros concejales estaban callados.

¿Que aportan el resto de los concejales en temas de liderazgo y competitividad, educación, transito vehicular o defensa del territorio? ¿Cuál es su posición frente a temas tan delicados como la prostitución infantil, drogadicción, desempleo, salud o violencia?

No los escuchamos en pronunciamiento alguno ante las injustificadas alzas en Empresas Públicas, por las que miles debimos arriesgarnos a salir en busca de justos reclamos en medio de interminables filas y aglomeraciones.

Los neivanos estamos lejos de recibir un norte que provenga de quienes integran el actual cabildo, lamentablemente cada vez llegan a estas corporaciones personas que no tienen el mínimo sentido de pertenencia y de lo común, que es lo que en realidad debería motivar a quienes ocupan una silla en el concejo.

Los antiguos griegos -padres de nuestra democracia- decían que, «solo los mejores deberían ocupar los cargos públicos, quienes innovan, quienes alzan su voz, quienes se arriesgaron y se levantaron ante la injusticia».

Pero nuestros concejales viven de vanidades, no son intelectuales, tampoco profesores reconocidos -excepto la concejala Leyla y Serna-, tampoco personas relevantes o gentes con grandeza, los neivanos no los vemos escribiendo, escasamente conocemos a uno que otro y en muchos casos por su mal comportamiento o por escándalos, o por los vehículos de alta gama en los que se pasean hablando de hacer lo correcto, la mayoría no son diligentes, consagrados dedicados o estudiosos de los temas, en muchos reina la mediocridad y la ambición de acumular poder y de tener más y más poder político,

Ellos, en estos momentos de tanta dificultad, de tanta urgencia deberían estar luchando con sus denuncias o debates de control que permitan un cambio de rumbo del monótono devenir diario de los neivanos, por el contrario, vienen demostrando su desprecio por lo intelectual, por lo actual, por las ideas, la razón y la lógica.

Nuestro concejo debe contar con mejores concejales, apasionados de la ciudad y de la región, cargados de ideas, aquellos que permitan y aporten al impulso común.

—

Por: Igor Andrés Morales – igorandrescortesmorales@gmail.com

Twitter: @igorandrescort1