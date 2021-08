Will Smith donó $100 millones a comerciantes de Cartagena y la plata se perdió

Por ahora nadie sabe en Cartagena sobre el paradero del donativo realizado por el actor americano.

La Secretaría de Espacio Público de Cartagena está siendo investigada por parte Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato luego que se desaparecieran $100 millones que la estrella de Hollywood, Will Smith, donó a los vendedores informales del Centro Histórico de Cartagena.

El reconocido actor Will Smith, en abril del 2018 visitó Colombia en medio de la grabación de su película «Gemini Man». Estas grabaciones impidieron que muchos vendedores pudieran trabajar durante las filmaciones. Esto llevó a Will Smith a donar dicha suma de dinero, para ayudarles a los vendedores.

Las Murallas, el barrio Getsemaní y algunas plazas del Centro Histórico de Cartagena fueron el escenario donde Will Smith debutó junto a su equipo grabando una y otra vez diferentes escenas de acción, piruetas en motocicleta, escapes y combates que tuvieron la fortuna de contra con el espectacular paisaje de la Heroica.

Durante su estadía, Will Smith no desaprovechó un minuto para mostrar por sus redes sociales lo bien que se sentía grabando en Colombia. En un acto de humildad y sencillez su hijo, Jaden Smith, demostró también estar gozando junto a los niños de escasos recursos de la ciudad.

No obstante, el mayor acto de generosidad corrió por parte de Will Smith al pensar en los 600 vendedores que ocupan las calles y plazas que no pudieron llevar el sustento diario a sus casas por las filmaciones.

«Los vendedores dejaron sus puestos de trabajo por varios días por la realización de la película, lo cual los afectó económicamente, por lo tanto la producción destinó una compensación por los días no laborados que tasaron entre 200 y 400 mil pesos por persona», dijo María del Pilar Rocha Pacheco, representante legal de la Veespú, veeduría del espacio público de Cartagena, y una de las demandantes en este caso.

En resumen, solo 26 vendedores lograron recibir parte del dinero que había sido donado para ellos. María del Pilar Rocha aseguró: «A unos les dieron 50 mil pesos y a los que mas suerte tuvieron les dieron 100 mil pesos».