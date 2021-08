Vivir en condiciones dignas: así son los mejoramientos de vivienda de la Alcaldía de Neiva

Con recursos propios, la Alcaldía de Neiva avanza en el proceso de mejorar 209 viviendas para igual número de familias. Alcalde recorrió algunas de ellas.





Aunque Carmen Tulia Muñoz tiene casa propia, las ventas en su tienda, ubicada en el barrio Limonar, escasamente le dan para sobrevivir, por lo que pensar en remodelarla parecía una utopía.

Por eso cuando conoció la convocatoria que hizo la Administración Municipal, para acceder a un subsidio para mejoramiento de su residencia, no lo dudó.

Después de cumplir todos los requisitos resultó favorecida y hoy representa una de las 209 familias que resultaron beneficiadas de este proceso.

Son aproximadamente 10 millones de pesos que componen cada subsidio y que permiten solucionar necesidades de la casa. Por ejemplo en su caso, a Carmen Tulia le alcanzó para mejorar su cocina, cambiar los pisos, pañetar sus paredes y mejorar las baterías sanitarias. Una bendición como ella misma lo señala, pues difícilmente podría contar con ese recurso para realizar la remodelación.

Lo mejor de su historia es que este programa de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neiva, al tiempo que dignifica la calidad de vida de muchos neivanos, genera empleo a través de mano de obra no calificada, que generalmente se busca en el sector donde se desarrolla cada obra. En el caso de Carmen Tulia, es su propio hermano, quien se contrató como obrero para adelantar el proceso. «Al estar mi hermano trabajando en la obra, me siento mucho más confiada; él me ha dado espacio para poder seguir trabajando en la tiendita pues no puedo darme el lujo de recogerla o pagar arriendo», señaló la beneficiaria.

Recorrido



Así como ella, son muchas ya las historias felices de este proceso de mejoramiento de vivienda, que como dice el alcalde Gorky Muñoz, generar dignidad en las condiciones de vida de los neivanos.

“Esto que está pasando en plena pandemia, otorgar un subsidio de casi $ 10 millones de pesos, esto quiere decir que el Contratista, el Interventor, la Supervisión y la inversión que se está realizando es muy objetiva y transparente, cerca de los $ 2.000 millones de pesos, haciendo parte de la reactivación económica, pues genero 800 empleos entre directos e indirectos” manifestó, el alcalde Gorky Muñoz Calderón.

Actualmente la obra avanza en un 59.33% de las 209 viviendas a mejorar.

De momento ya se han entregado totalmente terminados, los primeros 50 mejoramientos y en los próximos días, se espera terminar otro tanto igual.

Obras



Cambio de alcantarillado, acueducto, la remodelación de baterías sanitarias (lavamanos, inodoros y duchas), pisos en baldosa, divisiones, pintura y pañete; son algunas de las obras que se están ejecutando en cada una de las viviendas, de acuerdo al monto del subsidio.

Pero lo mejor de cada mejoramiento, según el propio Alcalde, quién junto a la Secretaria de Vivienda, Esperanza Montaño, visitó algunas de las obras que se ejecutan en el sur de la ciudad en barrios como San Jorge y Limonar, es que los recursos están siendo bien invertidos, pues transforman viviendas y dignifican la forma de vivir.

Por eso señaló que seguirá haciendo constante inspección de cada obra establecida en el cronograma, el cual plantea terminar todas las intervenciones a final de este año.

“Es muy gratificante ver la alegría que tienen las personas con el mejoramiento de su vivienda, con satisfacción vemos como los recursos que se aprueban en el Concejo Municipal de Neiva, se están ejecutando de la mejor manera”, dijo por su parte el concejal Camilo Perdomo, quién acompañó al mandatario en la supervisión de las obras.

Reacciones



«Estamos muy contentos por esta oportunidad no contábamos con los recursos para hacer los arreglos de la casa, y menos con buenos materiales. En unos 10 días máximo estamos ya con todo terminado gracias al trabajo del alcalde».

Armando Hernández Montealegre- barrio El Limonar

«Hoy en día trabajamos como empleados y lo que gano solo me alcanza para los gastos de la casa que aunque es propia, no contaba con el dinero para poder hacerla arreglar. Me siento bendecida por haber salido favorecida con el mejoramiento a mi vivienda y agradecer al alcalde Gorky Muñoz Calderón y todo su equipo de trabajo por hacer hoy esto posible».

Diana Patricia Cabrera – barrio San Jorge