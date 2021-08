Útiles escolares gratuitos para la niñez neivana

Desde que llegue al Concejo de Neiva, siempre tuve el anhelo y la convicción de escribir una historia diferente para nuestro territorio, por lo que me di a la tarea de revisar iniciativas normativas que tuvieran un gran impacto social. Dentro de ese análisis y barrido de información, me encontré en los anaqueles del archivo de la corporación edilicia neivana, un proyecto de “kit escolares” y que me llamó poderosamente la atención. Esta fue una iniciativa de acuerdo que naufragó, al no ser respaldada por la administración de Rodrigo Lara Sánchez, cuyo autor había sido el concejal Deiby Martínez.

Como diría Steve Jobs “La creatividad se trata de conectar cosas” y “no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo puedes conectarlos viendo hacia atrás”, frases que marcaron mi hoja de ruta, dándome a la tarea de mejorar este proyecto con mis conocimientos académicos y de la mano del proponente inicial el cabildante Martínez y con el concejal ponente Jorge Morán, para aventurarnos en un viaje en la construcción colectiva en el mejoramiento de la educación neivana.

Nuestra lucha, se enfocó para que se entreguen de manera gratuita útiles escolares a los alumnos de prescolar (transición), básica primaria y aceleración del aprendizaje de estratos 1 y 2 de las Instituciones Educativas Oficiales de Neiva. Estos apoyos deberán ser entregados al inicio del año escolar, elementos que serán suministrados sin costo alguno y que la Secretaria de Educación del municipio de Neiva, deberá adoptar los mecanismos necesarios y conducentes para que se entreguen oportunamente los kit escolares a los más de 28.000 alumnos neivanos beneficiados, en aras de garantizar la educación como derecho fundamental en el componente de: Disponibilidad, acceso, permanencia y calidad.

Así las cosas, resultó pertinente e importante que todos los Concejales de Neiva, hayan aprobado esta iniciativa denominada “Útiles escolares para la paz”, toda vez, que, son preocupantes los aumentos de deserción escolar, que se han elevado a causa del Covid-19 y que en años anteriores, las deserciones ocurrían teniendo como indicadores: la alimentación y transporte escolar, por ser víctima del conflicto armado, el aumento de miseria y pobreza, entre otras más, situación por la cual, buscamos minimizar el impacto de la crisis económica que estamos atravesando, para beneficiar a los padres de familia y por ende a la niñez Neivana.

Finalmente, quiero agradecer después de esta titánica lucha, al Alcalde de Neiva Gorky Muñoz, por avalar y respaldar presupuestalmente este proyecto en beneficio de la niñez y adolescencia neivana. De igual manera, al Secretario de Educación Giovanny Córdoba, al Director de Educación Técnica y Tecnológica José Paúl Azuero, a mi equipo de trabajo encabezado por la politóloga Daniela Olaya y demás profesionales que apoyaron para que este proyecto hoy sea una realidad y tenga efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2022.

¡Seguiré camellando por Neiva!

