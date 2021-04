USCO bajó siete puestos en ranking de investigación nacional

En la pasada medición realizada por la plataforma Ranking Art Sapiens 2019, las USCO se había ubicado en el puesto 36, lista que la incluía como una de las mejores universidades colombianas según la producción de artículos científicos.

Los esfuerzos que en su momento realizaba la Universidad Surcolombiana a través de la Vicerrectoría de Investigación, docentes y grupos de investigación, llevaron a que la principal casa de estudios de los huilenses estuviese en ese importante puesto.

Según la docente Leidy Carolina Cuervo, quien estuvo al frente de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social durante el año 2019 y unos meses del 2020, manifestó que su equipo de trabajo fue juicioso en el cumplimiento de indicadores “Nuestro compromiso fue muy fuerte y brindamos acompañamiento a los investigadores que participaron en convocatorias internas, también acompañamos y asesoramos para lograr publicar artículos y posicionarlos en el contexto nacional. De esta manera esa medición nos permitió conocer los resultados de ese trabajo”, señaló la investigadora.

La nueva medición indica que la USCO luego de un año de trabajo institucional, en 2020 bajó su nivel de producción intelectual y se preocupó más por los procesos eleccionarios de cara a la designación de Rector en Propiedad.

Ese rezago al fortalecimiento de las políticas en materia de investigación y proyección social, se vieron reflejadas en la nueva medición realizada por el ranking Art Sapiens 2020, que hace pocos días se dio a conocer por la prestigiosa firma Sapiens Research. La Universidad bajó 7 posiciones.

Ahora la Institución de Educación Superior se ubica en el puesto 43

Investigadores y docentes de la Universidad Surcolombiana han manifestado que la casa de estudios se ha centrado en otras acciones y no en uno de los ejes misionales: La Investigación y Proyección Social; y consideran que el 2020 a pesar de ser un año de crisis, fue clave para incrementar el número de artículos científicos y publicaciones por parte de los docentes que ahora trabajan desde la virtualidad.

Para el doctor Fredy Humberto Escobar Macualo, docente de Ingeniería, uno de los investigadores más citados y con mayor producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, con más de 110 artículos de investigación en revistas internacionales, y con dos libros de investigación publicados en Nueva York y Londres; esto se debe a que “el recién Plan Estratégico de Investigación no aterriza a la realidad porque para hacer investigación requiere investigadores y, particularmente, no veo estímulos para esa labor, al contrario, solo encuentra uno obstáculos a nivel administrativo. Yo ya no paso proyectos de investigación porque veo ineficiencia, ineficacia e inefectividad de la parte administrativa en el desarrollo de los proyectos de investigación y por eso, hace mucho decidí que jamás vuelvo a pasar una propuesta externa de investigación, y con lo que me acaba de pasar en un proyecto de menor cuantía, estoy dudando en presentarme a convocatorias internas” indicó el docente investigador.

¿Qué pasó con el Boletín de Investigación y Proyección Social?

La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social publicaba el Boletín VIPS, que daba cuenta de los avances de esta dependencia y mostraba todas las noticias que generaban los grupos de investigación a nivel institucional. El último boletín fue publicado en octubre de 2020 y no se conocen noticias de las gestiones desde el subsistema de investigación de la Universidad Surcolombiana. Según algunos docentes “hasta la fecha no se conocen avances de esta dependencia, lo que preocupa y eso nos preocupa, sentimos que no se están generando procesos de investigación en el alma mater de los huilenses”.

A pesar de que el actual Vicerrector, Alexander Quintero, quien asumió este cargo en el 2020, no continúo publicando de manera habitual los informes mensuales, en los documentos de rendición de cuentas se pudo evidenciar que para el 2019 se invirtieron $5.026 millones para la investigación, y se obtuvo el puesto 36 a nivel nacional según el Ranking Art Sapiens; y para el 2020 se invirtió prácticamente la misma suma de dinero, $4.938 millones, y se desmejoró 7 puestos.

Se conoció que, para el 28 de febrero de 2021, la USCO ya se había gastado más de $1.560 millones en investigación y $1.332 millones en proyección social, y sin resultados a la vista, mientras que para la parte formativa tan solo se habían invertido 323 millones de pesos, como lo indica la tabla a continuación así:

