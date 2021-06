¡Urge crear un movimiento ciudadano!

¡Huila, sacúdete!

La hora de crear un movimiento ciudadano capaz de aglutinar los ánimos y sentimientos de los Huilenses, capaz de someter la desilusión y la desesperanza, capaz de castigar a los partidos políticos tradicionales, capaz de sancionar electoralmente a los congresistas actuales y a los que ya fueron y ahora quieren reencaucharse, capaz de cambiar el estilo hereditario del poder presidencial, capaz de formarse a partir del ciudadano del común, del campesino, del empresario, del desempleado, del estudiante, de la ama de casa, del transportador, de los docentes, de los profesionales sin partido, de los periodistas, de las empleadas domésticas, de los abuelos, de los niños que desean un mejor país.

Un movimiento que represente humanidad, solidaridad y a los ciudadanos que han sido indiferentes ante las injusticias y ante los hechos de corrupción que ha permitido que la riqueza y el poder se concentre en unos pocos; debemos entender que este propósito de construcción política, no es ni debe ser revanchista, no debe propender por más desunión, no es una lucha de clases, no es quitarle a los que mas tienen, es dar la oportunidad para que los que poco o nada tienen mejoren sus condiciones de vida y tengan cierto poder adquisitivo, una sociedad donde todos ganen, no igualar de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, no es tumbar a la actual clase dirigente para poner otros de sus entrañas para que todo siga igual, es decirles que no nos representan (como ocurrió en Pitalito en las mesas de dialogo del paro donde los sacaron a sombrerazos), es decirles con el voto popular que son responsables de esta hecatombe, son ellos quienes aprueban cuanta ley tributaria y leyes que afectan el bolsillo de los colombianos, son el comité de aplausos de un Presidente de la República, y que por el contrario fueran verdaderos voceros de su electorado, nunca aprobarían estos micos legales.

Necesitamos formar un movimiento que se haga visible donde no hay vías ni servicios públicos, donde no hay salud pronta y eficaz, donde los niños aguantan hambre, no tienen un techo ni educación de calidad, un movimiento que no crea que ser de izquierda es más grave que ser corrupto, que ser de derecha o centro derecha es ser GENTE DE BIEN y los demás sobran, pero que tampoco represente a los extremos donde para entrar y participar es un doble esfuerzo, un movimiento que no permita que lo que se roban en la corrupción se recupere con impuestos.

Formemos un movimiento que explique a los Huilenses que es una pendejada pensar que los mismos que hundieron a Colombia puedan rescatarla, y que nuestra economía siga estructurándose para tapar el hueco fiscal producto de los desfalcos al erario público a base de más impuestos, y que es inconcebible que impongan IVA a los alimentos cuando medio país pasa dificultades en adquirir un buen mercado al mes.

Necesitamos consolidar un candidato al Senado de la Republica nacido y criado en el Huila y que sienta nuestros pesares como propios, una lista a cámara de Representantes, un candidato a gobernación y alcaldías locales de las mismas calidades, no necesitamos los Doctorados, necesitamos gente común y corriente que le ponga lógica al gasto público, podemos hacerlo y es muy fácil, hagamos a un lado a nuestros pintorescos políticos, no más obras inconclusas y elefantes blancos, no más excusas para adicionar contratos y de allí pagar coimas.

Necesitamos un movimiento para los próximos 50 años, que transcienda en la gobernabilidad pero que también nos impulse a ser socios y dueños de empresas de economía mixta, que nos permita soñar con volver a nuestra empresa licorera, que nos propongamos a ser socios de Betania que pronto debe ser devuelta a la Nación, ser socios mayoritarios o propietarios al 100% de la electrificadora del Huila, que consolidemos una refinería de petróleo en el Huila teniendo petróleo y la mejor facultad de ese ramo, que nos consolidemos no solo como productores de alimentos sino transformadores de esa materia prima.

Para todo lo anterior se necesitan a los huilenses que ya se cansaron de votar por los mismos y que están dispuestos a dar su ultima lucha electoral, necesitamos de los ciudadanos que no salen a votar y que han dejado que unos pocos decidan por ellos, necesitamos cerrar el paso a estos politiqueros y a sus lideres locales que vienen en cada campaña a engañarnos a cambio de unas lisonjas que a ellos les dan; solo así cambiaremos esta situación caótica y sin retorno y empezamos en marzo de 2022.

Pdta. Pueden comunicarse conmigo para empezar esta causa.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8