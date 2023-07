Universidad Raizal del Caribe con sede en San Andrés será prioridad en este Gobierno, dijo Presidente Petro desde las islas

• “No solo la pesca, no solo el turismo, también el cerebro; no solo la pesca y el mar, no solo el turismo y la belleza, sino también el saber y el conocimiento pueden ser los ejes”, dijo.

• En su discurso del Día de la Independencia, el Mandatario planteó hoja de ruta de su Gobierno para el archipiélago, con temas de energías limpias, fibra óptica, pesca, turismo sostenible y control de la sobrepoblación.

• Ante el pueblo raizal, ratificó su compromiso de trabajar para que la cultura de las islas anglófonas del Caribe colombiano no se extinga, sino que haga parte de nuestra nación.

La construcción y puesta en marcha de la Gran Universidad Raizal del Caribe, con sede en San Andrés, fue una de las propuestas que el Presidente Gustavo Petro planteó este jueves a la comunidad de las islas, en el marco de la celebración del Día de la Independencia.

Al dar la apertura al desfile del 20 de Julio en San Andrés, el Mandatario consideró que la manera para que no muera la cultura del archipiélago es que la población joven no se vaya, sino que se quede, que tenga sus hijos y nietos en las islas y “transfiera la memoria de padres, abuelos y bisabuelos, así como sus músicas, sus historias y su cultura”.

“Para que la juventud no se vaya de estas islas, entonces tenemos que hacer conocimiento aquí, tenemos que construir una universidad de verdad, tenemos que garantizar que en las islas se pueda vivir a partir de los saberes”, sostuvo.

El Jefe de Estado precisó que esta universidad, un proyecto que expuso desde la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, debe permitirles a miles de jóvenes –no solo de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino de todas las Antillas–, venir a estudiar carreras relacionadas con las actividades del mar y en materia de energías limpias, cultura y comunicación.

El Mandatario instruyó al Ministerio de Educación para avanzar en este proyecto, en el marco del programa Universidad en tu Territorio. “No solo la pesca, no solo el turismo, también el cerebro; no solo la pesca y el mar, no solo el turismo y la belleza, sino también el saber y el conocimiento pueden ser los ejes”, dijo.

Otros proyectos

En su discurso de alrededor de 50 minutos y frente al pueblo raizal, el Jefe de Estado expuso, igualmente, otras propuestas de la hoja de ruta de su Gobierno para el Departamento Archipiélago, luego del reciente fallo de la Corte de La Haya, las cuales se analizarán en conjunto con las autoridades raizales.

‘Las primeras islas descarbonizadas’

Además de la universidad, indicó que su Gobierno se propone que San Andrés, Providencia y Santa Catalina sean las primeras islas descarbonizadas del Caribe, a partir del impulso a las energías limpias.

“Ya comenzamos a construir las granjas solares en la isla de Providencia y deben construirse también en la isla de San Andrés”, anunció.

Fibra óptica pública

Asimismo, se refirió al proyecto para llevar la fibra óptica de propiedad pública de la nación a las islas: “Se le ha pedido a Internexa que traiga aquí una troncal poderosa de fibra óptica submarina para interconectar con internet, desde San Andrés, todas las islas del Caribe”, lo cual debe redundar en ingresos y beneficios para la comunidad.

Turismo y pesca sostenibles

De otro lado, destacó actividades como la pesca y el turismo, pero advirtió que esta última debe ser sostenible y no ocasionar problemas como la sobrepoblación de las islas, que debe afrontarse con un plan voluntario de retorno.

Al respecto explicó: “El Ministerio del Interior tiene la indicación para construir un plan serio y financiado, a partir del año entrante, de retorno voluntario de población no raizal al continente colombiano”.

“La sobrepoblación es un peligro para la isla y le quita el poder y la autonomía al pueblo raizal, y es el querer de este Gobierno que esa autonomía y ese poder crezcan”, resaltó.

Fortalecimiento del Canal Teleislas

La destinación de recursos para el Canal Teleislas, con miras a fortalecer la cultura y las expresiones propias, el impulso a la creación de una Confederación de Pueblos Anglófonos Raizales de las Antillas y el diálogo con países como Nicaragua para garantizar los derechos de pesca de la comunidad raizal se destacan, igualmente, dentro de los puntos planeados por el Presidente Petro en el marco del diálogo del Gobierno del Cambio con la comunidad raizal.

Protección de la cultura de las islas anglófonas del Caribe

Al concluir su intervención, el Presidente Petro ratificó su compromiso de trabajar para que la cultura de las islas anglófonas del Caribe colombiano no se extinga, sino que haga parte de la gran nación colombiana, “aquella que tiene que encontrar el camino de reconocer al pueblo como la base de su nación, aquella que tiene que reconocer que en la base de la paz para destruir la guerra está el gran pacto nacional, que permita que todas y todos podamos vivir en dignidad en el territorio colombiano”.

Y puntualizó: “Esa Colombia que tiene que convertirse en una gran nación pluridiversa, esa Colombia que tiene que convertirse en una potencia mundial de la vida para enseñarle a la humanidad que el camino de la existencia humana no es la codicia, sino que el camino de la existencia humana no es más que conservar los pilares fundamentales de la vida. Que San Andrés sea esa potencia mundial de la vida en el Caribe. Que San Andrés sea nuestra gran bandera libertaria y democrática”.

