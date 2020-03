Una pareja dispareja se toma Caracol Radio

Caracol Radio anuncia la llegada de Flavia Dos Santos a sus micrófonos.

La sexóloga más famosa de Colombia estará acompañando a Andrés López en el programa 6 AM Hoy por Hoy desde las 10 AM.

A partir del próximo lunes 16 de marzo Caracol Radio tendrá al aire a una pareja muy dispareja: Andrés López quien estará acompañado en la franja de las 10 de la mañana de 6 AM Hoy por Hoy por Flavia Dos Santos.

La brasileña que se ha convertido en una de las personalidades más queridas del público gracias a su manera desparpajada y sin tapujos de hablar sobre diferentes temas como las relaciones de pareja, cultura, gastronomía, sexo y bienestar, llega al programa para complementar el estilo cálido y conciliador de López a quien más que hablar le gusta preguntar y ser la voz del oyente.

Andrés Lopez, quien además de ser el director de la franja de las 10 AM de 6 AM Hoy por Hoy, es un gran entrevistador, enamorado de la música y apasionado de la vida, está muy contento con la nueva propuesta del programa, “a partir del 16 de marzo, la franja de las 10 de la mañana de 6 am Hoy por Hoy será una conversación entre amigos, donde podrán participar distintas personas que tengan algo interesante que contar en temas no tan santos. En compañía de Flavia haremos un programa muy entretenido con el que los oyentes de Caracol cerrarán sus mañanas informados y muy divertidos.”

Por su parte Flavia aseguró entre risas: “Andrés y yo NO somos el uno para el otro, y creo que por eso nos juntaron. En este espacio los oyentes encontraran información innovadora, entretenida y muy curiosa que les permitirá enriquecer su vida, también podrán participar y trasladarme sus dudas para ser resueltas al aire”.

El contraste entre la personalidad arrolladora y liberal de Flavia Dos Santos y su facilidad para hablar de temas “espinosos”, con el estilo radial de Andrés, lleno de música y entrevistas, serán el complemento perfecto para un programa cargado de información y de mucha entretención para los oyentes.

Caracol Radio hoy por Hoy, lunes a viernes 10:00am a 12:00pm