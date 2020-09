Una nueva mirada al turismo del Huila

En el transcurso de las últimas dos décadas, ha habido personas que han trabajo intensamente para promover el turismo en el territorio huilense y gracias al interés y compromiso de éstas, el departamento logró en un momento dado, una dinámica especial en materia turística, a pesar del histórico inri de la violencia, el mal estado de las vías que algunos periodistas y medios quieren endilgarle al gobernador actual, cuando acaban de pasar cuatro años de un gobierno departamental que no logró la recuperación de la malla vial opita, empero sí pretenden que en nueve meses esté recuperada y restaurada; y algunas deficiencias que se pueden reparar en cuanto a infraestructura hotelera y gastronómica, para satisfacer la exigente demanda de turistas nacionales y extranjeros.

Como lo dijera la periodista y escritora Martha Eugenia López Bedoya, “El Huila todo es maravilloso: Los municipios que conforman su territorio poseen invaluables riquezas representadas en el paisaje, recursos naturales, patrimonio cultural, actividades económicas e idiosincrasia”.

He abierto el libro “7 Maravillas, 37 Municipios” luego del generoso obsequio por parte del maestro Raúl Rivera Cortés y he quedado maravillado al estar frente a un sinnúmero de registros fotográficos captados a lo largo y ancho de nuestro hermoso departamento del Huila, gracias a la sensibilidad visual de los fotógrafos Guillermo León González Rendón y Sergio Andrés González Santacruz; descritos y seguramente coloreados todos con palabras, gracias a la sutil descripción de los detalles de cada uno de éstos, redactados por Rafael Torrijos Rivera.

Un muy buen registro acompañado de una perfectamente escrita nota, permiten a quien lo observa y la lee, volar en su imaginación, trasladándose a aquel descrito paraje, pero, además, luego de la ensoñación, se genera la invitación a viajar, conocer y querer constatar la lindeza descrita en los pasajes del texto. La verdad es que presencialmente, las fotos y las palabras se quedan cortas ante tanta belleza existente en los cerca de 19.890 km² de extensión.

No son solamente los lugares, también es la gente, la amabilidad de la misma, la generosa actitud hospitalaria de los huilenses, que no tiene por qué compararse con la de los paisas, los bumangueses o los vallunos, porque si algo caracteriza a los habitantes de toda esta amplia región surcolombiana, es su actitud y disposición de servicio, esto tal vez no se logra percibir en las finas páginas de propalcote del elegante impreso.

La belleza típica de las mujeres opitas, convierten al departamento del Huila en un bello jardín, supongo que tal vez por ello en la portada de la obra se fija la imagen de una lindísima reina, con el traje típico del Sanjuanero, el cual le otorga especial realce y elegancia.

Pero, además, hoy por hoy, el Huila ha ido mucho más allá en materia de turismo, por ello ya Villavieja no es solamente el desierto sino un sinnúmero de hoteles y atractivos que generan valor agregado a este destino.

Palermo cuenta con hoteles temáticos en los que se viven experiencias maravillosas; Gigante ya no es solamente la Ceiba de la Libertad, ahora se puede sentir la adrenalina en un espectacular mirador, sostenido por la bondadosa mano de Matambo, pero además se puede pernoctar en cómodas cabañas, ubicadas en fincas cafeteras y degustar de una exquisita trucha en la ruta del café entre Tres Esquinas y Zuluaga.

Garzón ofrece una exquisita gastronomía en elegantes y cómodos restaurantes campestres, en los que la interacción con el medio ambiente permite respirar aire puro y disfrutar de deliciosos platos gourmet, típicos e internacionales.

No se puede dejar de mencionar a Tarqui y Timaná con sus imponentes casas coloniales y mucho menos a Suaza, en donde los artesanos fabrican con sus propias manos, finos sombreros de paja que son admirados y codiciados en muchas partes del mundo.

Pitalito tiene listas las tiendas de café en donde se puede disfrutar del aroma y el sabor del producto bandera de nuestra nación, para dar paso al misterio de San Agustín y todo lo que esta localidad constituye y ofrece.

El río Magdalena baña esta productiva tierra de sur a norte y con un armonioso murmullo, entona melodías que hacen coro con el canto de las aves y el silbido que las ramas de frondosos árboles ubicados armoniosamente en la rivera del mismo, producen sutilmente.

Desde el punto de vista turístico, el Huila hoy en día es otro y con el impulso que se está planificando para darle a éste con la estrategia de reactivación económica propuesta por la gobernación del Huila en cabeza del ingeniero Luis Enrique Dussán López, y en el tema particular del turismo liderado por el Secretario de Cultura Daniel Sanz, para mitigar los efectos de la pandemia, en medio de una demostrada actitud resiliente propia de los huilenses, lograremos afianzarnos como uno de los destinos más atractivos de nuestro país, logrando con esto generar desarrollo económico, productividad y competitividad.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04