Un sistema inmune fortalecido: la clave para evitar virus en tiempos de pandemia

Bionutrec, laboratorio colombiano pionero en la producción de suplementos probióticos y alimentos funcionales, lanza al mercado Bionutrec Inmufort, un producto a base de un billón de probióticos, creado para fortalecer el sistema inmune desde el intestino, donde se alberga más del 70% de las defensas.

La ingesta de probióticos, vitaminas y minerales, son un factor fundamental para el fortalecimiento del sistema inmunológico, ya que estos ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota y el bienestar en general. En tiempos de pandemia, muchos laboratorios impulsaron el desarrollo de suplementos probióticos para generar una barrera preventiva ante el contagio con COVID-19. Ahora, Bionutrec, laboratorio nacional pionero en innovación, desarrolló un producto único en el mercado: Bionutrec Inmufort, una triple fórmula para la inmunidad.

“En tiempos como este, la prevención permanente debe ser una prioridad en nuestra salud. Más aún cuando ya no solo tenemos factores de amenaza externos como los cambios climáticos y periodos de estrés, sino una pandemia mundial que ha causado millones de fallecimientos durante el 2020 y lo corrido del 2021. Incorporar suplementos dietarios en nuestra dieta, sin duda, trae grandes resultados y le permite a nuestro cuerpo tener las defensas necesarias para combatir diferentes enfermedades”, afirma la Dra. Sandra Santos, directora de investigación, desarrollo y calidad de Bionutrec.

Desde que inició la pandemia, numerosos grupos de investigación en el mundo se han encaminado a estudiar el por qué algunas personas responden mejor ante el COVID-19, mientras que otras presentan síntomas graves y un colapso multiorgánico que los conduce a la muerte. El más reciente estudio de la Facultad de Medicina Duke-NUS (Singapur) publicado en la revista científica Journal of Experimental Medicine, evidencia que esto sucede ya que quienes logran superar el virus tienen una respuesta inmunitaria más alta.

La triple protección de Bionutrec Inmufort ofrece grandes beneficios, ya que sus componentes proveen multiples ventajas: 1 billón de probióticos de Bacillus coagulans + Vitamina C + Zinc. En el mercado ya hay varios productos a base de probióticos, vitaminas y minerales, sin embargo, no hay ninguno que mezcle esta cantidad específica de estos tres componentes en una sola tableta, para brindar una protección integral, no solo para el sistema digestivo, sino también para el sistema inmune.

Los probióticos son microorganismos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota, favoreciendo la absorción de nutrientes, activando las sustancias antinflamatorias y estimulando el sistema inmune. En el caso de la Vitamina C, actúa como antioxidante y cofactor de la síntesis de moléculas biológicas, promoviendo la formación de linfocitos que son las que sintetizan los anticuerpos. Y el Zinc participa en muchas funciones biológicas y ayuda a promover el desarrollo de las células del sistema inmunológico.

La Dra. Santos resalta la importancia de fortalecer el sistema inmune con una alimentación balanceada, ejercicio y un consumo regular de Vitamina C y Zinc para generar mayores defensas ante los patogenos respiratorios (que generan alteraciones leves como gripas, hasta casos graves como neumonías, bronquitis y COVID-19) e intestinales (inflamación del intestino, diarrea, vómito). “El sistema inmunológico es el sistema de defensa más potente que tenemos, pues este se encarga de combatir bacterias e infecciones que atacan a nuestro cuerpo. Por eso, tener una buena salud intestinal y un sistema inmune fuerte disminuye la probabilidad de presentar síntomas severos de infección por COVID-19”, afirma.

Este nuevo producto de Bionutrec viene en dos presentaciones: Bionutrec Inmufort adultos y Bionutrec Inmufort niños. La posología recomendada es consumir una tableta al día, a partir de los 4 años en adelante. Cabe resaltar que este suplemento dietario tiene un muy buen perfil de seguridad y cuenta con todas las condiciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en concentración de probióticos y registro Invima.