Un sentimiento llamado esperanza inundó las calles de Neiva

Parecía que aún no se había terminado el san juan y el san pedro. Así sintieron muchos la alegría y la fiesta democrática quizá más importante de todo este proceso electoral en todo el Huila, con miras a los comicios del 29 de octubre; no sólo por las cerca de 5.000 personas que salieron a marchar en Neiva, sino por la esperanza que embarga a todos los neivanos con la ilusión de ver una ciudad mejor gobernada. No parecía una campaña a una alcaldía, sino a una gobernación, dijeron muchos testigos.

Estoy hablando del acto de inscripción oficial como candidato a la alcaldía de Neiva, del joven Germán Casagua, ante la Registraduría Municipal, evento llevado a cabo el sábado 29 de julio cuando los neivanos vivieron un ambiente muy distinto, de liberación y victoria; un movimiento de miles de personas que salieron a marchar por la ruta establecida por la campaña de este creciente proyecto político.

Y es que el reflejo de este grupo de neivanos tan grande que apoya a Germán, es fruto de su trabajo desde el Concejo de Neiva, que caló muy fuerte y muy hondo en la conciencia colectiva de la gente. Todos recordamos sus magistrales posiciones como concejal, haciendo control político como se debe, demostrando a todas luces las inconveniencias e ilegalidades de tantos proyectos de acuerdo del actual mandatario, y que hoy, con la triste realidad que vivimos todos en la ciudad, le dan toda la razón a Casagua.

Lo que llaman familia casaguista, en verdad es algo mucho más gigante; eso quedó claro luego del apoteósico acto de inscripción como candidato avalado por el Grupo significativo de Ciudadanos, ‘Acciones por Neiva’, con 179.510 firmas de neivanos.

Es más bien una ciudad casaguista que quiere olvidar otros apellidos y otros nombres que hoy gobiernan a Neiva, y que luego de las valerosas denuncias del joven Germán en estos cuatro años como concejal, dejó sembrada esa semilla del cambio, de esperanza, para que nuevas propuestas y, sobre todo decentes, sean las que, bajo su mando, administren bien los recursos públicos de los neivanos en los próximos 4 años.

Grupos artísticos y culturales, agremiaciones políticas de todas las vertientes, lideres comunitarios y dirigentes comunales, empresarios, muchos jóvenes, cientos de mujeres lideresas, veedores cívicos, representantes de la ruralidad de la capital opita, entre otros actores de la sociedad neivana, recorrieron las calles céntricas de la ciudad durante la gran jornada de inscripción de Germán Casagua, conmovidos por la necesidad de realizar acciones por Neiva.

“Acciones por Neiva”, mensaje que nos compromete como ciudadanos y como habitantes, a examinar nuestras propias vidas, y que nos cuestiona sobre un interrogante común: cada uno de nosotros, de los hogares y las familias, ¿qué estamos haciendo por esta hermosa ciudad, ya no solo para cuidarla, sino, además, para recuperarla?

—

Por: John Hammer León Cuéllar

Twitter: @JohnHammerleon