Un proceso de paz es permitir que la comunidad dibuje la prosperidad del territorio y el Estado obedezca: presidente Petro

“Los colombianos, desde que somos República, no hemos hecho más que matarnos y una nación así no puede progresar nunca, jamás. Una nación que se autodestruye no puede ser nación”

“Yo diría que un proceso de paz es eso, permitirle a la comunidad que dibuje como sería la prosperidad del territorio y el Estado obedezca”.

Con esta frase, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los colombianos, desde en el departamento de Arauca, para solucionar lo que llamó “esa espiral de muerte” que ha vivido el país por décadas.

“Es fundamental para el Gobierno. A eso le hemos llamado paz, solucionar el problema de matarnos entre nosotros mismos”, manifestó el jefe de Estado en el acto de entrega de la nueva sede de la institución educativa ‘Pedro Nel Jiménez’, que beneficiará a 947 estudiantes de la comunidad de Panamá de Arauca del municipio de Arauquita.

“Nos matamos por venganza, nos matamos por orgullo, nos matamos sin razón y esa sinrazón hay que frenarla. Quizá, este gobierno tenga esa misión, decir: Oiga, detengámonos, pensemos un ratico para donde es que estamos yendo”, agregó.

“Nos hemos matado por la desigualdad social, nos hemos matado porque a la mayoría de la gente se deja sin oportunidades”. Por lo tanto, manifestó, “ese camino tenemos que suspenderlo definitivamente en nuestra historia”.

Por eso, “el primer gran responsable es el pueblo mismo, no dejarse dividir. El pueblo unido no se deja matar entre sí”.

Para conseguir ese propósito “el verdadero camino de la paz es transformar el territorio. El camino de la paz es ese, la democracia, el poder popular. Todos en su diversidad configuran el poder popular, el poder del pueblo. Y es ese todos, es ese estar, juntos, lo que nos permite la paz”.

El camino hacia “la era de paz se construye si permitimos que toda la sociedad colombiana pueda ser copartícipe de la riqueza del país. La riqueza es la tierra, la riqueza es el agua, la riqueza es el saber”, añadió.

Reflexiono sobre nuestra identidad y dijo que “nosotros somos un mismo pueblo, entre nosotros no hay diferencias como entre los eslavos y los alemanes, los franceses y los italianos, no. Somos diversos, indudablemente, pero somos un pueblo, somos el pueblo colombiano”.

La paz en Arauca

Y se preguntó, en el caso del departamento de Arauca, ¿por qué no construimos la agenda territorial? ¿Cuantas universidades? ¿En qué carreras? ¿Cuantos colegios hay y cuantos hay que fortalecer más? ¿Cómo se puede desarrollar el Arauca pueblo, organizado, libre, soberano? Nosotros les hacemos caso”.

El Presidente Petro planteó que “si la tierra, el agua y el sol se juntan en Arauca y se pueden utilizar productivamente, pues encontramos un camino de la prosperidad”.

Y les insistió que “el pueblo es el soberano y ser soberanos en Arauca significa para donde tenemos que ir”.

