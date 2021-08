UCI Neonatos de Medilaser, 19 años protegiendo la vida

Con familias felices, nuevas instalaciones, equipos y servicios la UCI Neonatos de Medilaser sucursal Neiva llega a sus 19 años. Talento Humano al servicio de la vida y la alegría de mamitas que comparten con nosotros sus historias.

El dos de agosto es una fecha muy especial para toda la familia de la UCI Neonatos de la sede de Medilaser Neiva. Cumple 19 años de servicio en el departamento del Huila, ofreciendo toda la tecnología y el talento humano para proteger a cientos de niños y niñas que llegaron antes de tiempo o requieren un impulso de vida.

Para la gerente de la sede Abner Lozano de Medilaser Neiva, Deicy Carolina Cabrera Soto, la Unidad Neonatal ha dejado huellas de vida imborrables por sus buenas prácticas de innovación tecnológica y de cuidados con los recién nacidos.

“El mayor activo que tenemos es nuestro talento humano. Tan comprometido con los pacientes y la institución, convirtiéndonos en una de las mejores Unidades del Surcolombiano”.

Claudia Constanza Marín Marín, coordinadora neonatal de la Clínica Medilaser Neiva, sostiene que la Unidad que lidera es especial porque atienten a recién nacidos, su entorno y su familia.

“Somos un equipo comprometido para hacer lo mejor posible, llevamos muchos años trabajando juntos y eso permite que seamos amigos, que seamos mejores. Ahora estamos en la sede Abner Lozano, con más espacio y nuevos equipos que salvan vidas.

En mis 15 años con la Clínica Medilaser recuerdo muchas historias, mamitas que han repetido prematuros tres veces, un bebé que duró seis meses con nosotros, bebes con patologías complicadas que han salido adelante, sin duda hemos dejado huella en sus familias y así lo siento cuando salgo a la calle o voy con mis hijos al colegio y me encuentro las mamitas que reconocen la labor que hicimos por los seres que tanto aman.

Aquí las mamitas pueden entrar todo el día, estar con sus bebes, otorgarles su leche materna y no perder por nada ese vínculo madre e hijo”.

La pediatra neonatóloga concluyó diciendo que la recompensa de este trabajo y lo que hace que este proyecto valga la pena es que los niños y niñas lleguen a casa muy sanos, con todas sus capacidades y llenos de vida para salir adelante.

Historias

Yudy Katherine Ramos se enfrentó a una preclamsia severa que terminó en una cesárea de urgencias el pasado mes de junio. Su hija Victoria nació de 30 semanas y fue internada durante casi 60 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos de la Clínica Medilaser.

En esa unidad encontró una familia que le ayudó a cuidar y luchar sin descanso por la vida de su hija.

“Ella es lo más maravilloso del universo, en el proceso de mamá canguro conocí su valentía, su fuerza y me enamoré más de lo que significa su vida en la mía.

Gracias a sus cuidados, profesionalismo y entrega hoy mi Victoria está sana y creciendo. Desde que llegó a este mundo ha estado rodeada de todos los profesionales de esta Unidad que no han descansado para salvar su vida. Sin duda todos son mi apoyo moral y tranquilidad para seguir adelante pese a que muchas noches regresé a casa sin ella.

Me llevo en mi corazón agradecimiento total y la confianza de un gran servicio en el que han invertido tecnología, talento humano y una gran infraestructura. Gracias a todo esto mi hija está bien, sana y salva”.

Lida Fernanda Navarrete, es la mamá de Paulina, una prematura que llegó a este mundo con 29.5 semana tras una cesaría que surgió de una preclamsia severa. Su recuperación fue muy lenta, estuvo intubada 10 días y gracias a Dios y a toda la familia Medilaser hoy ya está en casa feliz, muy bien y llena de vida.

“Mi reconocimiento es para los doctores Ramón Pabón, Claudia Marín, Silvia, Leyla y Tatiana Perdomo, así como para las enfermeras Andrea y Paulina que estuvieron tan cerca de mi bebé. Queda una relación más allá que un servicio médico, son familia por todo lo que hicieron por nosotras.

A todo el equipo de enfermeras gracias, son mujeres muy dedicadas, madres para nuestros hijos. Ellas me enseñaron a cuidar a mi bebé, me dieron confianza, amor, calor humano.

Si me ponen a calificar de uno a 10 yo les doy 10 sobresaliente. No tuve la necesidad de trasladarme a ningún lado, no tuve que exponerla, todo estaba a la mano. Felicito de corazón a la Clínica Medilaser porque tiene todo lo que estos niños necesitan”.

Especialidades en Neonatos

Nefrología

Endocrinología

Cirugía Pediátrica

Cardiología Infantil

Hemodinamia Infantil

Anestesiología

Apoyo de nutrición

Terapia Ocupacional Fonoaudiológica

Terapia física

Terapia respiratoria

Gastroenterología pediátrica

Anestesia cardiovascular infantil

Servicios UCI Neonatos

21 camas disponibles con extensión a 23.

Dos jefes de Enfermería en el día y una en la noche.

Cinco o seis auxiliares de enfermería de acuerdo a la ocupación.

Neonatólogo en la mañana y otro en la tarde.

Pediatra 24 horas.

Dos pediatras el fin de semana, uno en la noche

Terapeutas respiratorias, dos en el día y una en la noche.