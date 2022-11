Testimonio de un Sugar Daddy colombiano

Colombia es el cuarto país con mayor porcentaje de Sugar Daddies en América Latina, sólo por detrás de Chile y México.

Sin duda alguna, todos hemos escuchado o visto a través de distintos medios los términos Sugar Daddy y Sugar Baby. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, se conoce más el papel de las Sugar Babies, pues normalmente ellas mismas están más abiertas a compartir su vida y experiencias a través de redes sociales como Instagram o TikTok. Además, son ellas las que comparten consejos para que más mujeres se puedan convertir en Sugar Babies.

Pero, hay una figura que también tiene la misma importancia en esta ecuación del llamado Sugar Dating, esta figura es el Sugar Daddy. Sabemos que por lo regular, son hombres mayores, tal vez de 40 años o más, que son bien parecidos, exitosos, con negocios y que llevan una vida de lujos. No obstante, muchos de ellos manejan un perfil bajo, todo lo contrario a las Babies.

De acuerdo a la aplicación alemana pionera en el Lifestyle Sharing y referente del Sugar Dating, MySugarDaddy, Colombia es el cuarto país con mayor porcentaje de Sugar Daddies en América Latina, sólo por detrás de Chile y México. Además, la edad promedio de los Daddies en el país es de 44 años. Las principales ciudades en dónde residen son Antioquía y Bogotá, lo cual, hace mucho sentido, pues son dos de las principales urbes en el país y con mayor actividad económica.

La vida de un Sugar Daddy

“Los Sugar Daddies principalmente son hombres de negocios con redes de contacto impresionantes y que siempre tienen algo que hacer. De hecho, al contrario de lo que muchos pueden pensar, estos hombres buscan una Baby para ser sus mentores. Es decir, las hacen parte de este mundo y les ayudan a abrirse muchas puertas”, comparte Philip Cappelletti, CEO y Cofundador de la aplicación MySugarDaddy. “Algo muy importante y que desde MySugarDaddy buscamos respetar y mantener es la figura del Sugar Daddy. Ser esta figura no es para todos los hombres, es cuestión de poder adquisitivo, exclusividad y estilo de vida”, afirma el directivo.

El Sugar Daddy colombiano

América Latina es una de las regiones que más ha crecido en el último año en cuanto a número de Sugar Babies y Sugar Daddies, de acuerdo con la plataforma anteriormente mencionada. Pues desde 2019 a enero de 2021, el número de usuarios en búsqueda de este estilo de vida aumentó a más de 1 millón 250 mil personas.

Tan solo en Colombia, hay aproximadamente 25,460 (19%) usuarios activos como Sugar Daddies. Pero ¿Cómo es el Sugar Dating desde el punto de vista de ellos?

“En realidad cuando conocí el Lifestyle Sharing yo no estaba en búsqueda de ser un Sugar Daddy y jamás lo había pensado. Sin embargo, fue a raíz de la pandemia de Covid-19 (en 2020) que por casualidad conocí la aplicación…Encontré las típicas aplicaciones de citas pero ya había estado activo en alguna ocasión y no tuve una experiencia positiva. Así que, el tema de Sugar Dating capturó mi atención”, así lo explicó Carlos, usuario activo de la plataforma y abogado de profesión.

“Hice una pequeña investigación sobre el tema, y decidí probar suerte. Debo decir que es una manera de relación que me ha gustado mucho y que sobre todo se adecua a mis gustos, tiempos y estilo de vida. A lo largo de estos años he tenido dos Sugar Babies, ambas mexicanas. Para mi sorpresa, encontré a dos chicas muy maduras y con muchas ambiciones. A la primera la apoyé a llevar a cabo un emprendimiento con el cual se que sigue (dejamos la relación porque ella comenzó una relación estable) y a mi Baby actual, la ayudo con el pago de la universidad”.

Todo es bajo consenso

Muchas personas, sobre todo en esta región del mundo, ven el Sugar Dating como una mera transacción y se ha comparado con otras prácticas no muy positivas. Sin embargo, en boca de Carlos, estas comparaciones están muy alejadas de la realidad.

“Cada pareja debe llegar a acuerdos, en realidad en este tipo de relaciones y al menos dentro del sitio de MySugarDaddy, nada sucede si no hay consenso previo. Por ejemplo, para mí sí es importante poder tener relaciones íntimas con mi Baby, pero ojo, eso lo dijimos desde un principio y ambos estamos bien con ello. En una ocasión, conocí a otra Baby que me platicó que ella ha tenido Daddies que le habían dicho que ellos no querían relaciones íntimas y todo se limitaba a acompañarlos a eventos o viajes de negocios”, agregó el Sugar Daddy.

El Sugar Dating en América Latina

Según datos de la plataforma, los países con más Sugar Babies en la región son: Perú, Colombia y Chile, seguidos por México y Argentina. Mientras que los países con mayor número de Sugar Daddies son: Argentina, México y Chile.

Además, la mayor concentración de usuarios se encuentra en las ciudades principales, tales como Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Lima.

Nota: El nombre del entrevistado se modificó para mantener privada su identidad tanto fuera como dentro de la plataforma.

