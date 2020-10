Termine el 2020 con pie derecho e inscríbase en uno de los programas disponibles en el SENA

La Entidad ofrece más de 2.500 cupos en formación presencial en los niveles tecnólogo, técnico y auxiliar en el departamento del Huila.

El 2020 no ha sido un año fácil para el mundo y por eso el SENA anima a los colombianos para que este año se convierta en el inicio de miles de proyectos de vida, a través de la última convocatoria de formación presencial que estará abierta del 2 al 6 de octubre en www.senasofiaplus.edu.co.

En esta ocasión son más de 2.500 cupos los que se ofertan para los niveles tecnológico, técnico y auxiliar en nuestros cinco centros de formación ubicados en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre, programas de formación pertinentes que les permitirá conseguir un empleo digno y decente a los huilenses.

Entre los programas de formación tecnológica con mayor oferta en cupos se encuentran: Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión Administrativa, Producción Agropecuaria Ecológica, Gestión de Mercados, Gestión Contable y Financiera, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros.

Mientras que en los programas de formación técnica están: Construcción de Edificaciones, Cocina, Nómina y Prestaciones Sociales, Producción de Audio Digital, entre otros.

“Los huilenses tienen una nueva oportunidad de formarse gratuitamente con nuestra Entidad, con programas que son de alto impacto y que obedecen a las necesidades de los sectores productivos de nuestro departamento. Invitamos a que las personas se inscriban para que puedan acceder a procesos formativos de alta calidad”, destacó Fermín Beltrán Barragán, director Regional (e) del SENA Huila.

En el departamento del Huila, los cupos están disponibles en nuestros cinco centros de formación de la siguiente manera: Campoalegre (235 cupos), Garzón (300 cupos), La Plata (230 cupos), Neiva (1.135 cupos) y Pitalito (360 cupos).

Vale la pena destacar que el aspirante podrá elegir un programa de formación como segunda opción, al cual podrá ser seleccionado, siempre y cuando haya disponibilidad de cupo, no haya sido seleccionado al programa de primera opción y tenga un puntaje alto en las pruebas web que le permita ingresar al programa de segunda opción.

Paso a paso de inscripción:

Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co Ubicar el recuadro de la parte inferior izquierda que dice ¿Qué quiere estudiar?, y seleccionar el tipo de programa que quiere estudiar, escribe una palabra clave y seleccione la ciudad de residencia, finalmente pulsar clic en Buscar. Seleccionar el programa de formación que más se adecua a su búsqueda y leer los detalles y condiciones de este. Pulsar clic en Inscripción, si ya está registrado continuar con los pasos de inscripción, de lo contrario registrarse e inscribirse.

También puede solicitar información sobre la convocatoria, a través de la línea gratuita en Bogotá llamando al 3430111 y en el resto del país 018000-910-270.

Vale la pena destacar que en el país hay más de 45 mil cupos disponibles para que los colombianos accedan a programas de formación de nivel auxiliar, operario, técnicos, tecnólogos, profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas.

La oferta incluye más de 382 cupos en programas auxiliares, más de 1.100 en operarios, más de 17 mil en técnicos, cerca de 30 mil en tecnólogos, 298 en profundizaciones técnicas y 60 en especializaciones tecnológicas, disponibles en jornadas diurna de 6 a.m. a 6 p.m., mixta de 6 a.m. a 10 p.m., nocturna de 6 p.m. a 10 p.m. y madrugada de 10 p.m. a 6 a.m.