Tendencia a la baja en mercado que llega a Surabastos en Neiva

Alcaldía de Neiva realizó control a las bodegas de expendios al por mayor de alimentos, en la Central de Abastos del Huila.

Un operativo de control de precios y medidas realizaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Neiva, tras las denuncias ciudadanas sobre el alto costo en los productos de la canasta familiar en establecimientos comerciales.

El secretario de Gobierno Faiver Hoyos Hernández, indicó que madrugaron al operativo por denuncias que llegaron de ciudadanos y de propietarios de tiendas y fruver, que aseguraron que existe un acaparamiento de productos por parte de los mayoristas.

“Hoy encontramos que por fortuna varios productos han bajado de precio. La papa que normalmente estaba en el paro a 3.000 pesos ya está llegando por debajo de 2.000 pesos, la zanahoria estuvo a 3.500 pesos la libra, hoy está por debajo de 1.500 pesos”, indicó el funcionario.

Dijo que van a continuar con este tipo de operativos, para que al final puedan tener un buen balance, esperando que la mesa nacional de diálogo pueda avanzar en acuerdos para terminar este paro que a todos afecta.

Controles

La gerente de Surabastos, Gloria Tejada indicó que, al igual que en pandemia fueron la provisión alimenticia para empresas y para cientos de los hogares del Huila, esta situación generada por el paro, ha sido muy difícil para los mayoristas.

“Así como los comerciantes esperan sus productos de diferentes zonas del país y del mismo departamento del Huila, cuando colapsan las vías se toman vías alternas y se sufre represamiento de alimentos, que hacen que los valores se incrementen”, indicó la gerente Tejada.

Opiniones

Jaqueline Tapiero, vendedora

“Esto era un despelote porque aquí los grandes mayoristas tenían esto monopolizado, no bajaba un bulto de papa a 300 mil pesos, una docena de Batavia 50 mil pesos, todos se hablaban para poner los precios. Un compañero hizo un vídeo, investigaron y hoy que aparecieron ustedes acá todos los precios bajaron”

Ofir Gómez, usuaria

“Hay mercado pero no el suficiente para que bajen totalmente los precios. Nosotros tenemos una tienda y llevamos poco porque no tenemos que comprar a buen precio, papa ya no había, un bulto de pastusa está a 130 mil pesos, la cabezona también está costosa”.