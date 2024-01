Temblor de magnitud 5,6 en Colombia

Un sismo de magnitud 5.6 grados, se vivió este viernes 19 de enero en Colombia

El epicentro fue localizado a seis kilómetros de la localidad de Ansermanuevo, en el norte del departamento del Valle del Cauca, en límites con los departamentos de la zona cafetera, y a una profundidad de 33 kilómetros.

El temblor se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Armenia, Pereira y Manizales, estas últimas en la zona cafetera, donde la gente evacuó sus viviendas, e incluso en Bogotá.

Afortunadamente, no se registraron heridos, pero sí daños estructurales.

En redes sociales, se conocen varios videos del momento del sismo

mi instinto de supervivencia me cego, y no me dejo pensar en mi perrito, enserio que veo este video y me puedo morir de la risa, no es normal mi reaccion, sali en bola 😂😂😂😂#Temblor #viral #risa pic.twitter.com/DCWVbK9UFy

— Daniela Hernández ❤ (@danielitahr03) January 19, 2024