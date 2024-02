Tecnología y sostenibilidad: Innovaciones como el programa Carbono Cero latam y Artemisa IA marcan pauta

El 2023 estuvo marcado por grandes acontecimientos políticos, económicos y ambientales que hicieron que este nuevo año sea desafiante para las empresas de diferentes industrias. En este último frente, el mundo experimentó un hecho sin precedentes al ser el año más caluroso de la historia, según el informe provisional sobre el Estado del Clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Dicho documento ha unido seis conjuntos de datos clave para evaluar las temperaturas globales en 2023, en dónde la consolidación de estas cifras confirma que la temperatura media anual del planeta superó los niveles preindustriales en 1,45 ± 0,12 °C. Además, todos los meses de junio a diciembre establecieron récords mensuales, con julio y agosto marcando los niveles más altos registrados.

En este contexto, se refleja aún más el papel que juegan las organizaciones para reducir el impacto que causan en el medio ambiente, por ejemplo, en la reducción de su CO2. Es así que enfocada en ese objetivo Beeok, la scale up líder en soluciones tecnológicas de gestión para la sostenibilidad y cumplimiento normativo, en su compromiso por ayudar a mitigar el cambio climático durante el 2023 puso en marcha el Programa Carbono Cero Latam, “iniciativa que estamos trabajando con empresas de Colombia, Perú y la región para conocer su huella de carbono e iniciar su procesos de descarbonización”, comentó Cristian Bustos CEO de la desarrolladora de SaaS.

En esa línea, para que el sector empresarial sea más sostenible, la Inteligencia Artificial ha marcado un gran protagonismo, y es que Microsoft ha publicado un Playbook para acelerar las soluciones de sostenibilidad mediante IA, el cuál señala que ésta herramienta “se utiliza para anticipar y gestionar fenómenos complejos en sostenibilidad, como los incendios forestales que emiten aproximadamente 7 gigatoneladas de dióxido de carbono al año, lo que facilita la predicción y mejora la gestión de estos eventos”.

Y es en este punto que Beeok, en colaboración con Microsoft Azure IA y Open IA, en el año que pasó incorporó Artemisa IA a su suite de servicios Artemisa, el super poder que ayuda a las compañías a optimizar sus operaciones y a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente en la gestión de sus requisitos legales o medición de su huella de carbono.

“La recepción de la IA ha sido muy buena, lideramos en soluciones de sostenibilidad no solo en Colombia, Perú, Chile y México, si no en Latam. Nos hemos posicionado y lo más importante es que empieza a facilitarle a los usuarios la adopción de la tecnología y alcance de sus objetivos de huella de carbono y compliance. Hoy día el futuro de Artemisa es seguir perfeccionándose, aprendiendo y desaprendiendo, para cada vez ser capaz de resolver y acompañar a los usuarios en cualquiera de sus necesidades”, puntualizó Bustos.

Y es que el CO2 no es el único factor a medir y disminuir. La gestión de la huella plástica es un punto importante a considerar, dado que cifras de la ONU indican que “cada año se producen cerca de 300 millones de toneladas de plástico, material cuya degradación puede tardar hasta 1000 años. Muchos de estos plásticos terminan en nuestros océanos, afectando la vida marina y alterando ecosistemas completos”.

En este ámbito y para contribuir con ese propósito sostenible, Beeok junto a Green Tank, implementaron la plataforma «BeGreen», activa en 21 empresas de México y El Caribe que están calculando su huella plástica.“La gestión de este contaminante se vuelve imprescindible en la ruta hacia la sostenibilidad, la iniciativa aborda este problema y refleja un compromiso esencial de las empresas en la reducción de la contaminación plástica para proteger nuestro entorno y preservar la biodiversidad marina”, mencionó el CEO de Beeok.

Por otro lado, el impacto de Beeok durante el 2023 fue reconocido por Open Startup Fest, Innova Summit Chile, las 100 Pro by Google y el INC de Monterrey, este último galardón llevará a la scale up a la Copa Mundial del Emprendimiento en Arabia Saudita.

Finalmente, de cara a este 2024, Cristian Bustos comentó que están comprometidos a expandir su presencia mediante la captación de nuevos clientes, tanto en mercados locales como en la adopción de servicios por parte de filiales en Perú y Colombia.

La estrategia incluye trabajar con corporaciones, proveedores y contratistas, cerrar más alianzas con compañías consultoras y demás, como también, el regreso de proyectos clave como el programa Carbono Cero Latam.

“Así mismo tenemos previsto fortalecer el equipo, especialmente en las áreas de ventas y desarrollo, además de finalizar el levantamiento de capital en los primeros meses de este año”, añadió.