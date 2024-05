Sony Pictures Television y Prime Video lanzan Sony One, un canal incluido en Prime Video Channels que le llevará a los fanáticos de América Latina las películas del extenso catálogo de Sony Pictures

Sony Pictures Television (SPT) y Prime Video anunciaron un acuerdo de distribución para lanzar el canal Sony One dentro de la oferta de Prime Video Channels de México, Brasil, Chile y Colombia.

Con una programación especialmente seleccionada para los televidentes latinoamericanos, Sony One ofrece una amplia variedad de películas de Sony Pictures en Prime Video.

El canal combina contenido destacado de Sony Pictures Entertainment (SPE) bajo una marca exclusiva. Con una gran selección de contenido, actualizado frecuentemente, como películas exitosas, aclamadas por la crítica, favoritos de la familia y clásicos de siempre, Sony One es un gran destino para los fanáticos del entretenimiento.

Los miembros de Prime Video pueden disfrutar de una amplia gama de contenido y ahora con una suscripción adicional a Sony One, por un valor de $9.900 al mes, también podrán ver títulos como: Spider-Man: Homecoming, Peter Rabbit, Jumanji: Welcome to the Jungle, Searching, Don’t Breathe 2, Almost Famous, The Dark Tower, Moneyball y más.

“Estamos encantados de colaborar con Prime Video para llevar el contenido prémium de Sony Pictures a nuevas audiencias en América Latina. El amplio catálogo de películas premiadas de SPE ofrece algo para cada persona. Con este nuevo canal, podremos aumentar el acceso a nuestro contenido en toda la región y llegar a donde estén los clientes de forma conveniente”, comentó John Rossiter, vicepresidente ejecutivo de distribución, canales y producción de SPE para LATAM.

“Sabemos que los clientes que aman el entretenimiento quieren una forma más sencilla de encontrar y disfrutar su contenido favorito. Prime Video es un destino de entretenimiento donde pueden encontrar y ver contenido de video prémium personalizado. Ahora pueden disfrutar del contenido de Sony One y Prime Video a la vez, en el mismo lugar y con la misma información de usuario, al utilizar la aplicación de Prime Video”, mencionó Paulo Koelle, director de Prime Video Latinoamérica. “Esto refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando con los mejores creadores de contenido como Sony para ofrecer a nuestros suscriptores más entretenimiento en un solo lugar”.