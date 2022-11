¡Si tocan a una corremos por todas!

Cerca de dos mil mujeres huilenses corrieron en contra de la violencia de género, por las principales calles de Neiva. Deportistas de élite, trabajadoras, madres con sus hijos, profesionales, lideresas, políticas se sumaron a la gran Carrera Atlética Las Opitas Corren que cumplió exitosamente su segunda versión.

Una mañana fresca recibió a las cerca de dos mil mujeres huilenses que participaron en la segunda versión de la Carrera Atlética Las Opitas Corren, para sumar kilómetros en contra de la violencia de género. Música, alegría, entusiasmo y mucha sororidad fue el escenario ideal para que centenares de mujeres corrieran, caminaran o trotaran por las principales calles de Neiva, en una jornada de deporte, salud y recreación por una sociedad en donde sus mujeres vivan sin miedos ni violencias.

El Centro de Convenciones José Eustasio Rivera fue el punto que desde las 7 a.m. congregó a familias, deportistas, grupos de amigas, mujeres de todas las edades que participaron animadamente en el recorrido. Fitbody, la empresa huilense organizadora de la carrera atlética Las Opitas Corren dispuso de todo un equipo logístico de alto nivel, que permitió el desarrollo de una competencia con estándares internacionales.

La carrera

El calentamiento colectivo estuvo a cargo de los profesionales de Bodytech, quienes prepararon a todas las mujeres con entusiasmo y mucha alegría. El punto de partida reunió a las participantes, quienes al ritmo de la banda que interpretaba The Final Countdown partieron por la calle 21 hasta el semáforo de la carrera segunda. Allí, en U, regresaron a la carrera quinta hasta la Alcaldía, luego hasta la carrera 4 hasta la calle 7 y luego, caminaron, trotaron o corrieron por la carrera 7.

En la Avenida La Toma con carrera 7, las mujeres que corrieron la 7K se desviaron por la Avenida la Toma por el circuito del estadio de futbol Guillermo Plazas Alcid, en donde se dirigieron hacia la carrera 12, y de allí nuevamente hacia la avenida La Toma. En la carrera 7 se unieron al recorrido de las mujeres que realizaban la 3K y juntas llegaron a la carrera 5 hasta la calle 21, en donde las esperaba su medalla de participación, hidratación, frutas y souvenirs.

Llegada

Una jornada de estiramiento fue el preámbulo para la premiación oficial de la carrera. María Castro llegó un poco tarde a la jornada y no alcanzó a participar del calentamiento, por lo que estaba feliz de estirar con el equipo de Bodytech. Tiene 60 años, algunos problemas de salud, no realiza mucha actividad física y estaba feliz de participar por primera vez en una competencia de este nivel.

“Yo caminé casi todo el recorrido, aunque algunas veces me animé y corrí. Me siento muy feliz de estar aquí, tenia miedo de pensar que no podía hacerlo, pero lo hice y me siento muy orgullosa de mí. Yo no tenía dinero para participar, pero la oficina de la Mujer y Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila nos brindó la oportunidad de estar aquí, y me he encontrada con muchas lideresas. Estamos muy contentas porque estamos corriendo en contra del maltrato a las mujeres”, manifestó.

Y es que la Carrera Atlética Las Opitas Corren cuentan con una alianza estratégica público privada con la Gobernación del Huila ‘Huila Crece’, la Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales y la secretaria de Salud del Huila. Así como con Profamilia, la Lotería del Huila, Caracol Radio, Tropicana, La Nación, San Pedro Plaza, Upa Cholula y Amia. Asimismo, cuenta con el apoyo de Coomeva, Ciudad Limpia y Hay Plan.

Claudia Ramírez es profesional y es la segunda versión en la que participa. Corrió con sus amigas y esperaban con mucho entusiasmo la competencia. “Nosotras disfrutamos mucho del ejercicio físico. Corremos, rodamos, vamos al Gimnasio. Casi siempre vamos juntas. Nos inscribimos todas y nos preparamos juiciosas. Anoche nos acostamos temprano y estamos desde temprano, súper listas”, manifiesta Claudia, quien durante el recorrido tomó algunas fotos con su grupo.

Marcela Ruiz es deportista, profesional y mamá. Ha participado en algunas carreras nacionales y disfruta mucho de la carrera atlética Las Opitas Corren. “Es muy rico correr en nuestra ciudad, pero lo que más disfruto es el ambiente, encontrar mujeres de todas las edades, algunas con sus hijos, otras solas, pero juntas. Me gusta el circuito, es una buena preparación para las maratones próximas”, manifestó.

Celeste Rojas Jaramillo tiene cuatro años de edad y participó junto a su mamá. Aunque hubo momentos en los que se sentía muy cansada y no quería seguir, y su mamita la llevo algunos metros en sus brazos, disfruto inmensamente de la experiencia. “Me gustó mucho la carrera de Las Opitas Corren. ¿Cúando la hacen de nuevo?

La animada jornada contó con la participación de Andrea Olaya, la valquiria, imagen oficial de la carrera, quien corrió y disfrutó durante toda la carrera con las participantes. Para el cierre, que contó con concursos y muchos premios; las asistentes a la Carrera Atlética Las Opitas Corren disfrutaron de la feria empresarial que contó con variados stands de emprendedoras huilenses, quienes exhibieron sus creaciones al publico.

Además, las mujeres pusieron su huella en contra de la violencia de género y participaron de toda la oferta institucional de los patrocinadores.

Premiación 7K

El primer lugar del Podio de 7K en la categoría abierta fue para Mariana Ortiz con un tiempo de 29:27, el segundo lugar fue para Zunny Rocio Muñoz con 29:28 y el tercer lugar fue para Andrea Lorena Moreno Avellaneda con 30:59. La mejor menor fue Jalena Méndez con 53:26

Mariana Ortiz. Primer lugar 7K en la categoría abierta

En la categoría Master el primer lugar fue para Luz Hayda Lozano López con 33:04. En segundo lugar, Jazmín Pastrana Aldana con 34:03 y el tercer lugar fue para Luisa Fernanda Hernández Cuellar con 34:57.

Master. Primer lugar. Luz Hayda Lozano López

En la categoría Plus Mujeres el primer lugar fue para Esther Martínez con 32:47, el segundo lugar para Amelia Mosquera con 44:56 y el tercero para María Del Pilar Trujillo Polanía con 49:33

Loreno Avellaneda. Mejor menor

Las ganadoras del primer lugar en cada categoría obtuvieron $500.000 en efectivo y una anualidad para Bodytech, los segundos lugares $250.000 y tres meses en Bodytech y para los terceros lugares, $150.000. Asimismo, recibieron premios de los patrocinadores.

3K

En la distancia 3K el primer lugar lo obtuvo Jennifer Helena Leguizamon con 17:48, el segundo lugar fue para Maria Alejandra Banguera Rodriguez con 00:19:22, el tercero para Marisney Garzón Zamora con 19:31 y el cuarto para Stefany Martinez Mazo con 19:43.

La 3 km es una carrera de carácter recreativo y formativo, abierta a la participación de todas las mujeres, por eso participaron madres con sus bebes y mujeres en condición de discapacidad. Marisney Garzón obtuvo el tercer lugar en la distancia 3K. “Fue una carrera chévere, disfrutamos mucho entre las mujeres. De hecho, sinónimo de apoyo, el hecho de que estamos reunidas aquí todas, estamos unidas”, manifestó.

3K. Segundo lugar. María Alejandra Banguera Rodríguez

La premiación al primer lugar fue de una noche de hospedaje para una pareja en el GHL Style, el segundo lugar fue un bono de $350.000 en el mirador del cafetal en Pitalito, el tercer lugar 600 millas en Latam equivalente a un vuelo nacional ida y vuelta y para el cuarto lugar un bono de $150.000 en el A’mia Sore. Además, se entregaron bonos para Upa Chulupa, El Cafetal y blanqueamientos dentales de Salud Integral SOI.