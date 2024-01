Si los mandos no cumplen las órdenes de destruir dragas se tienen que ir; ultimátum del presidente Petro por minería ilegal en el Chocó

El mandatario señaló que el Ejército de Colombia debe estar del lado del pueblo y no de los responsables de las economías ilegales.

“Se acaba la minería ilegal en el Chocó y punto”, enfatizó el jefe de Estado en la jornada de Gobierno con el Pueblo en Istmina (Chocó).

Un llamado enfático hizo el presidente Gustavo Petro Urrego a los altos mandos de la Fuerza Pública a que cumplan sus órdenes de destruir las dragas utilizadas para la minería ilegal en los ríos del Chocó.

“La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla. Se necesita Fuerza Pública para ello. Y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las Fuerzas Militares. No puede haber dragas en los ríos del Chocó”, enfatizó el jefe de Estado.

Agregó que “el Gobierno dirigido por el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, de la Fuerza Pública, no quiere permitir eso y ha dado una orden que se tiene que cumplir, porque si no los mandos de esta región se tienen que ir. Se acaba la minería ilegal en el Chocó y punto”.

La afirmación la hizo el mandatario durante la jornada de Gobierno con el Pueblo que tuvo lugar este viernes en el municipio de Istmina, afectado por la minería ilegal.

“Lo que se ve de Istmina hacia el río San Juan abajo no es más que una sociedad a la que le están cortando las venas. Y eso no puede ser. El Estado no está para consentir eso. El Gobierno, por lo menos este, no está para ser cómplice de eso”, manifestó.

“Es el Ejército con el pueblo, no con el mafioso que está sacando el oro y destruyendo los ríos del Chocó. Y eso tiene que quedar claro”, puntualizó.

