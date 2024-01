‘Si hay un puerto en López de Micay podemos llegar a la China’, afirmó el presidente Petro en Gobierno con el Pueblo en el Pacífico caucano

El jefe de Estado se refirió a la necesidad de construir un puerto, una hidroeléctrica, una universidad y la carretera que comunique el litoral con el Cauca andino.

La construcción de puerto en aguas profundas le abriría al país la posibilidad de conquistar un mercado de 3.000 millones de personas en el Pacífico, dijo el mandatario.

“Si hay 16 metros (de aguas profundas) hay un puerto, y si hay un puerto podemos llegar a la China, así de simple, y a la China le va a interesar que no le lleven cocaína, sino que le lleven camarones”.

Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro Urrego durante el cuarto día de la jornada de Gobierno con el Pueblo Litoral Pacífico, que se realizó este jueves en el municipio de López de Micay (Cauca).

Debido al potencial de la región, también se refirió a la conveniencia de la construcción de una hidroeléctrica, una universidad y una carretera que comunique al Litoral con el Cauca andino.

El lugar indicado por el mandatario está ubicado en la desembocadura del río San Juan de Micay al Pacífico que, según información preliminar, tiene aguas profundas de 16 metros, lo que reúne las condiciones para construir un puerto que le permita al país poner la mirada en un mercado de 3.000 millones de personas.

“Sin cruzar una sola montaña, simplemente navegando, tenemos un país (la China) de 1.400 millones de personas. Tendremos las posibilidades de una serie de mercados muy grandes, porque habitan más o menos 3.000 millones de personas alrededor del Océano Pacífico”, manifestó.

Respecto al proyecto de una hidroeléctrica en López de Micay el jefe de Estado indicó que esta sería la solución al problema de falta de energía en la región y abrirá la posibilidad de impulsar los mercados del país hacía el Pacífico.

“La idea de la hidroeléctrica de López de Micay es que se haga. Esa no la veremos nosotros, pero comenzará. Tienen que implementarla, porque es lo que le da la seguridad energética. Igual que hay una seguridad alimentaria, hay una seguridad energética al territorio”, sostuvo.

Una carretera al mar

El jefe de Estado también se refirió a la construcción de una carretera de 40 kilómetros que comunique el litoral pacífico caucano con el Cauca andino y en tal sentido le impartió instrucciones al ministro de Transporte, William Camargo.

“La carretera, compañero Ministro (de Transporte), que no sé bien exactamente la ruta, pero la carretera del mundo andino al mar tiene que ser un hecho —son 40 kilómetros—, tiene que ser un hecho. Ponga prioridad la carretera con taludes, etcétera, con las medidas ambientales que hay que tomar, porque estamos en la zona más biodiversa sin hacer el mayor daño posible a la naturaleza”, recalcó.

Y agregó: “pero cómo no va a tener derecho el Litoral Pacífico caucano de juntarse con sus andes caucanos, cómo no va a ser posible que crucen los pueblos de un lado al otro de una manera relativamente digna y rápida, cómo no va a ser posible que lo que sí se puede hacer en Nariño y en el Valle del Cauca, incluso hasta en el Chocó, no se pueda hacer en el Cauca”.

El presidente puntualizó que el Cañón del Micay “tiene que volverse el gran jalonador del desarrollo del Cauca, en cacao, en café, en camarón, en madera, en lo que podamos desarrollar”.

Finalmente, pidió que la Universidad del Cauca extienda su saber y su conocimiento a los pueblos del Litoral.

“Aquí tiene que crearse, los payaneses son muy orgullosos de su Universidad, pues aquí tiene que haber un filón de la universidad desde la montaña y el páramo hasta el mar. Esa universidad se recrearía si lo pudiéramos hacer desde Argelia hasta Puerto García; las sedes de la universidad de la población del Micay a lo largo del litoral caucano”, señaló.

(Fin/mha/gop)