Seguro mató a confianza

Dicen las estadísticas presentadas en la página web coronaviruscolombia.gov.co que en el departamento del Huila se registran los siguientes datos a la fecha de hoy 12 de junio, ocho (8) nuevos casos de Covid-19, 267 casos totales, 227 recuperados, 9 fallecidos y 1 hospitalizado; cifras estas que nos generan gran satisfacción dado que sin lugar a dudas se demuestra el buen manejo dado a la situación por parte de las autoridades de salud y ojalá todo continúe de esta manera, eso sería lo mejor que le podría pasar a este departamento.

A nivel país la información que se presenta es sumamente preocupante, pues ya se alcanzan los 45.212 casos, 1.488 fallecidos y 17.790 recuperados, siendo Bogotá la ciudad del país con más números de contagios con 14.537 en total, seguido de Atlántico con 7.931 y Valle del Cauca que registra 5.258 contagios.

Yo no sé si a ustedes queridos compatriotas, la cifra 1.488 muertes por la temible enfermedad SARS COV 2 no les parece alarmante, a mi sí me resulta muy triste y preocupante, porque pienso en las familias de los fallecidos, pienso en el penoso trance por el que pacientes y dolientes tuvieron que pasar durante la enfermedad, en el deceso y posterior a ello y no puedo ser tan frío o frívolo en pensar que como no es conmigo no me importa.

Obviamente no hay que ser alarmistas, ni llamar al pánico y tampoco ser negativistas frente a la situación, no pretendo desde ningún punto de vista serlo, solamente quiero ser sensato y no jugar con la realidad, no solamente de Neiva o del Huila en general, sino de toda la nación, pues en estos momentos somos un todo y lo que suceda en Bogotá nos puede afectar a los huilenses, por muchos factores, comenzando por ser la ciudad más importante del país, en donde se mueve la alta política, la economía y los más importantes negocios.

He querido escribir esta columna de opinión hoy, porque precisamente hace tres meses se registró el primer caso de Covid-19 en este departamento y era uno solo, no cuarenta como lo es hoy y hemos venido avanzando con medidas sumamente drásticas pero efectivas, por parte del Presidente de la República Iván Duque Márquez, del Gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López y del Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, a cada uno de ellos le debemos un agradecimiento por su actitud responsable, seria y comprometida, así como a los alcaldes de todas las localidades del departamento que han obrado y afrontado el reto con compromiso.

Pero además porque quiero hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, a la responsabilidad y a la calma, pues, aunque Dios ha sido considerado con nosotros, no podemos desbordarnos y dejar de ser cuidados y mantener todas las medidas de bioseguridad necesarias, pero además exigidas por las autoridades.

Vamos por buen camino, pero no podemos ser tan confiados, no olvidemos que “seguro mató a confianza”.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04