Sector Minero del Huila adhiere a la campaña de Rodrigo Villalba

Reconocieron el apoyo al gremio cuando Rodrigo Villalba fue Gobernador del Huila. En desarrollo de la reunión, Villalba se comprometió a construir la política minera con los aportes, peticiones y necesidades del sector.

Los principales delegados del sector minero del departamento del Huila se sumaron al proyecto Huila Grande que busca llevar a Rodrigo Villalba a la Gobernación del departamento.

La vocería estuvo a cargo de Martha Edith Rojas Cuenca, directora ejecutiva de la Corporación Agrominera del Huila, Corpoagromin, quien destacó a Rodrigo Villalba como un líder de resultados.

“Sabemos de su experiencia y conocemos su trabajo de resultados, por eso estamos acá presentes, manifestándole nuestro apoyo”, indicó Martha Edith, quien lidera el gremio desde hace varios años.

Los voceros de las principales empresas y asociaciones mineras del Huila presentaron al candidato Rodrigo Villalba una serie de peticiones que serán consideradas, y en la medida de las posibilidades implementadas durante el próximo cuatrienio, cuando Villalba asuma como Gobernador de los huilenses.

En primer lugar, solicitaron que el equipo de colaboradores de la dependencia que hoy impulsa y regula la minería en el Huila, sea más robusto, con el objetivo que las gestiones y trámites sean más expeditos, sin dilaciones.

Piden que el próximo gobernador gestione, ante instancias nacionales, la posibilidad que el Huila tenga una oficina filial de la Agencia Nacional Minera, una dependencia que los atienda y que resuelva, sin tener que desplazarse a Bogotá o Ibagué, como sucede en la actualidad.

En otras sugerencias plantean la necesidad de mejorar las vías secundarias y terciarias de las zonas de explotación minera, para facilitar la extracción de material, reduciendo costos y evitando la avería de los vehículos.

Y la más sentida de las solicitudes fue la seguridad. “Necesitamos más presencia de la fuerza pública, equipos y acciones que reduzcan el accionar de la delincuencia en las zonas de explotación y las vías del Huila”, indicaron.

Durante su intervención, Rodrigo Villalba se comprometió a construir, con la ayuda de los representantes del sector minero del Huila, la política minera que quedará plasmada en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

“Tengo la experiencia, desde los cargos ocupados he demostrado resultado y jamás me han visto inmerso en escándalos de corrupción. Hoy les agradezco el apoyo y me comprometo a trabajar con ustedes, como lo he hecho desde siempre, cuando fui ministro de Agricultura o cuando ocupé el cargo de Gobernador del Huila”, señaló

Por último, una de la solicitud del sector minero es gestionar una oficina regional ante la Agencia Nacional de Minería.

