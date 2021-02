Secretaría de Movilidad de Neiva, cuenta con línea de atención al usuario

A través de la línea telefónica los ciudadanos podrán hacer consultas y trámites de los diferentes servicios prestados, sin necesidad de hacer filas.

Con el fin de mejorar la atención al usuario y evitar las aglomeraciones en la Secretaría de Movilidad y mejorar la efectividad en cada uno de los procesos, la oficina de registro de esta dependencia, creó una nueva línea de atención al usuario, a través de la cual los ciudadanos podrán realizar cualquier tipo de trámite.

“En esta ocasión, hemos decido tener una línea de atención que corresponde al 313 3749072, una línea a la cual se podrá llamar para recibir la información de trámite y todo lo que se requiere de lo que elaboramos nosotros en la secretaría”, afirmó Elberto Garavito, secretario de Movilidad de Nieva.

El objetivo es que, a través de una llamada telefónica, bajo el modelo de Call Center, los usuarios puedan realizar trámites como solicitud de licencias de conducción, refrendación, duplicados, inscripciones al RUNT, liquidaciones de impuestos, traspasos, matrículas, pagos y radicación de comparendos, radicación de prescripciones y acuerdos de pago entre otros.

La línea estará habilitada de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:30 p.m., y los viernes de 7:00 a.m. a 11:30 a.m y de 2:00 a 3:30 p.m.