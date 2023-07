«Se que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles»: Claudia Bahamón

La presentadora huilense, Claudia Bahamón, se refirió en sus redes sociales sobre su estado de salud y esto fue lo que contó.

En su cuenta de Instagram, desde el lugar de su hospitalización, dijo cómo la estaba pasando en estos momentos:

¿Qué me pasó?

En una terapia con el Fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso.

Inmediatamente fuimos a urgencias.

¿Qué sentí?

Demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada. Ahogo.

¿Cuál fue Diagnóstico?

Neumotórax: El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar. 🫁

¿Cómo se controló?

Un tubo/catéter grande fue conectado a la pleura/pulmón y se deja por unos días para el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón y con terapia respiratoria salga del cuerpo y ayude a recuperar la capacidad del pulmón y así vuelva a funcionar correctamente.

¿Duele?

Si, un montón. Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia.

Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos.

Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida.

Gracias gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos.

Estoy bien, estaré mejor.

Los quiero por siempre.