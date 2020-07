¿Se puede viajar en el puente festivo del 20 de julio desde Bogotá?

Como medida de prevención la Gobernación de Cundinamarca optó por cerrar los 116 municipios del departamento para este puente festivo del 20 de julio debido a la crítica situación que atraviesan las Unidades de Cuidados Intensivos por casos positivos para Covid-19. Según el gobernador Nicolás García, las UCI de la región alcanzaron el 54 % de su ocupación; y precisamente, para evitar que este porcentaje aumente o se produzca un colapso en el sistema de salud, se determinó «el plan candado en el departamento», aseguró. El fin de esta medida también es «limitar los riesgos que se presenten y desacelerar el avance de la pandemia». A la fecha, Cundinamarca reporta 4.472 casos positivos, siendo Soacha, Mosquera, Facatativá, Chía, Zipaquirá y Funza los municipios más afectados de la región, con cifras por encima de los 100 contagios. Por esta razón, los bogotanos y habitantes de la capital colombiana no podrán ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca, pero sí transitar por las vías del departamento, según aclaró la Gobernación. La medida empezará a regir desde este jueves 16 de julio a las 11:59 de la noche, hasta las 11:59 p.m. del lunes festivo, 20 de julio. ¿A pesar del plan candado, hay excepciones para viajar e ingresar a los municipios? Si bien el plan candado de la Gobernación de Cundinamarca no permite el ingreso de los ciudadanos que se movilizan desde Bogotá hacia los 116 municipios, hay 43 excepciones que decretó el Gobierno Nacional para personas con casos especiales. Cabe recordar que el Ministerio de Transporte no expide ningún permiso para ese tipo de desplazamientos, lo único que existe es un formulario que se debe diligenciar a través de la página del Centro de Logística y Transporte del ministerio en el cual se señala la excepción junto a una justificación. Allí, las personas que hacen parte de las excepciones, deberán rellenar el formato con nombre y apellido del solicitante, tipo y número de documento, teléfono celular y correo. En seguida, dar a conocer el tipo de transporte en el que se va a movilizar, junto a las placas y número de SOAT (solo números). En este punto, el ministerio de Transporte resalta que las medidas de bioseguridad deben cumplirse «en los términos indicados mediante la Resolución 0677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social». Además, del metro de distancia que debe ser respetado al interior del vehículo o bus. Además de los datos del solicitante y del medio de transporte, en el formulario se exigen los mismos datos del conductor y de los acompañantes. Por último y de acuerdo con el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, cada persona debe señalar la excepción y más abajo la justificación del viaje o desplazamiento. Así como se observa a continuación: