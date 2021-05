Se logra acuerdo para Corredor humanitario en el norte del Huila

Los manifestantes ubicados en el municipio de Aipe, Campo Dina y Patá acordaron con el Gobierno Departamental dar paso intermitente para lograr un abastecimiento a la población a través de una serie de horarios definidos para la ruta 45.

Luego de conversaciones adelantadas por la Gobernación del Huila, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Regional con los manifestantes de la zona norte, se logró abrir un corredor humanitario en la ruta 45 con paso intermitente en el municipio de Aipe, Campo Dina y Patá, con el fin de lograr un abastecimiento para la ciudad de Neiva y demás municipios del departamento.

Según el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Franky Alexander Vega Murcia, este primer paso se da producto del dialogo constante con las comunidades para habilitar unos puntos que se encuentran ubicados en la vía que comunica a la capital del país con el interior.

Horarios de apertura

En el sector del Patá se establecieron un horario de cada tres horas que empieza a las 6:00 AM, 9:00 AM, 12:00 M, 3:00 PM, 6:00 PM, 9:00 PM, 12:00 AM y vuelven apertura hasta el día siguiente a las 6:00 AM.

En el municipio de Aipe se determinó dar paso cada dos horas a partir de las 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 M, 2:00 PM, 4:00 PM y en la noche a las 8:00 PM 10:00 PM y 12:00 AM y nuevamente hasta las 6:00 AM del día siguiente, mientras en Campo Dina el paso vehicular es cada hora, lo que permitirá un flujo mayor de alimentos y provisiones de todo orden.

El secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila aseguró que con este paso intermitente van a poder circular por esta ruta vehículos de pasajeros y todo lo relacionado con el tema de emergencia como: ambulancias, enfermos, personas discapacitadas, mujeres embarazadas y niños de manera constante, así como la circulación de la fuerza pública.

“Queremos hacer un reconocimiento a estas manifestaciones que en medio de la dificultad, pues permiten que se haga esta acción humanitaria, permitiendo que haya una movilidad que facilite la dinámica comercial de la ciudad y que no afecte de manera constante o permanente a la población en general”, precisó el funcionario.

La Gobernación espera que estas mismas acciones adoptadas por los manifestantes del norte del departamento de dar paso transitorio, que pese a su derecho a la protesta de manera pacífica, busca no afectar a los demás ciudadanos, se han tomado también por los manifestantes del centro y sur del Huila.