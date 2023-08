Sandra Hernández: No voy a ser comodín de nadie

La dirigente política advirtió que su aspiración va hasta el 29 de octubre próximo, pues representa una verdadera alternativa de transformación.

La candidata a la Gobernación del Huila, Sandra Hernández puso fin a las especulaciones según las cuales, estaría pensando abandonar su aspiración y unirse a otra campaña, dentro de la actual contienda electoral.

El hecho se produjo en las últimas horas durante una rueda de prensa en la que se encontró con periodistas de la ciudad de Neiva.

“Es una decisión tomada para ir hasta el 29 de octubre. Quien me conoce sabe que soy una mujer de decisiones, absolutamente disciplinada y que no voy a ser comodín para nadie. Me parece que es una falta de respeto que se diga que no vamos a seguir”, señaló Hernández.

La candidata afirmó que es una opción diferente pues su forma de hacer política se encuentra basada en la seriedad y firmeza de su palabra y que representa el verdadero relevo generacional en la política porque no está improvisando.

“Llevo muchos años construyendo una imagen de trabajo, de disciplina, que no se acomoda al mejor postor, que no improvisa y que quiere marcar la diferencia en la política de nuestra región”, subrayó Hernández.

Dijo que es hora de que los huilenses despierten y se unan para trabajar unidos con el fin de evitar que la vieja clase política los siga manejando como marionetas, al amaño de sus intereses.

De hecho, Hernández también reveló que en las últimas semanas se ha estado reuniendo con representantes de varios partidos y advirtió que si bien algunas de las casas políticas ya se sienten triunfalistas, realmente las bases no se sienten representadas por ellas.

“Es que durante esos encuentros que hemos sostenido, se ha entendido que aquí hay una mujer con mucha capacidad de dirigir los destinos del departamento del Huila y eso nos ha permitido fortalecernos enormemente y abriendo puertas porque somos una alternativa totalmente diferente”, puntualizó Hernández.