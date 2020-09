Esta es la frase que lastimosamente se pone de moda a partir de este primero de septiembre, en todo el territorio nacional, luego del anuncio realizado por nuestro presidente y presentador de televisión Iván Duque Márquez, que a propósito él se imagina que tiene más talento que Carlitos Calero.

Y es que según el decreto presidencial 1168 de 2020, en el cual se establecen las actividades permitidas en esta nueva fase denominada aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, más bien debió llamarse “Sálvese quien pueda”.

Con más del 95% de las actividades reactivadas, para darle un nuevo aire a la económica del país, se pone en riesgo la vida de miles de colombianos que por su desesperación de haber quedado sin empleo y sin tener como sostener un hogar, saldrán a rebuscarse la vida en las calles y en el comercio informal, que es una de las principales entradas para estas personas.

El hecho no radica en criticar el gobierno, ni mucho menos, la responsabilidad es de todos y está en nuestras manos. Pero que podemos esperar de millones de personas irresponsables que estando en plena pandemia no cumplían lo establecido en el decreto municipal o toque de queda. Muchos ‘enrumbados’, pero con el trapito rojo en la puerta, como diría mi abuela: con el agua hasta el cuello pero qué no falte la cerveza.

Deberíamos ser un poco más conscientes y pensar en nuestras familias, verdaderamente dimensionar cuantas personas han fallecido a causa de este virus mortal, que asecha nuestro país y el mundo entero; la única forma de salir de esto es ser más responsables, y continuar aplicando todos los protocolos de bioseguridad para proteger nuestra integridad y vida.

Vamos a iniciar una nueva etapa, luego de más de cinco meses de restricciones y de decretos establecidos por los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, ahora es el turno para cada uno así que como diría mi gran amigo y filósofo el ‘Chato’ Vásquez, que inicie el juego y que Dios nos bendiga.

Por: Camilo Barbosa Jiménez – cristianbarbosa92@gmail.com

Twitter: @camilobarbosa92