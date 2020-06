¿Salió beneficiado del kit alimentario en Neiva y no lo reclamó?: habrá segunda oportunidad

En las páginas oficiales de la Alcaldía de Neiva y del Alcalde Gorky Muñoz Calderón, se darán a conocer el domingo los listados de las personas que aún no han reclamado el kit alimentario complementario.

Las personas que por alguna razón, no reclamaron el kit alimentario complementario que está entregando desde la semana anterior la Alcaldía de Neiva, a través de 16 puntos habilitados por 8 supermercados de la ciudad, tendrán una nueva oportunidad de hacerlo. Así lo dio a conocer el Secretario de TIC y Competitividad José Alexander Díaz Méndez, tras manifestar que la entrega se ha venido realizando, de acuerdo a lo programado, pero aún falta un 34% por entregarse.

“Efectivamente se ha venido realizando con éxito y de manera organizada la segunda entrega de kit alimentario complementario, entrega que inició el día 3 de junio y a corte del día ayer 10 de junio se ha entregado el 66% de los mercados 21.200 mercados, estando pendiente por reclamar 10.141 mercados de 31.941 personas que han sido citadas hasta la fecha. Este sábado 13 de junio vamos a hacer el corte de las personas que no han ido a reclamar y el día domingo estaremos publicando a través de la página de la alcaldía de Neiva y de las redes sociales de nuestro señor Alcalde Gorky Muñoz Calderón, para programar la gente para la semana entrante, los que no fueron van a volver a ser llamados, serán publicados los listados el día domingo y lunes para que la gente verifique, vuelva y revise, y se presenten durante los días martes, miércoles y jueves a reclamar los mercados”.

El Secretario fue muy preciso al indicar, que quien no vaya a reclamar el día y hora establecido, no habrá tercera oportunidad y los mercados que no sean reclamados serán entregados nuevas personas.

«Es decir, los que no se dieron cuenta, los que no pudieron ir, van a ser citados nuevamente, si a este segundo llamado estos beneficiarios no acuden, se sacarán unos listados con nuevos beneficiarios, personas que están a la espera de recibir un kit alimentario, porque sí o sí deben ser entregados estos mercados a la población vulnerable del municipio de Neiva», explicó.

Enviar delegados

El Secretario de TIC y Competitividad, señaló que “Si una persona no puede ir porque está enfermo, porque lo operaron, porque tiene dificultad para la movilidad, esa persona hace una carta y delega a alguien y debe enviar la cédula original. Hemos tenido inconvenientes porque no tienen la cédula original, hemos pedido que se identifiquen con otro documento como la licencia de conducción o un documento que nos permita garantizar la identidad de la persona. Los horarios de entrega que se están manejando es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde”, agregó el funcionario.

Ante esto, se deja claro que desde el marte se harán entrega de los mercados que no fueron reclamados y los listados serán publicados en las páginas de Alcaldía de Neiva www.alacaldianeiva.gov.co y en las páginas oficiales de Facebook.

Puntos de entrega

Los puntos de entrega van a ser los mismos supermercados donde se venían realizando, los cuales son:

Comfamiliar – Centro Calle 11 No. 5 – 63

Comfamiliar – Las mercedes Carrera 1 No. 55 A – 27

Superior – Centro Carrera 2 No. 2 – 34

Superior – Timanco Calle 16 Sur No. 22 A – 69

Superior – Calixto Calle 7 No. 18 – 09

Superior – Ensenillo Carrera 32 C No. 23 – 04

Cigarrería La Rosa – Centro Calle 7 No. 3 – 09

Canasta Campesina – Centro Carrera 2 No. 5 – 52

Makrú – Centro Calle 7 No. 2 – 80

Makrú – Santa Inés Carrera 1 No. 34 – 35

San Pedro Plaza Supermercado – Centro Calle 5 No. 1 I – 15 – 25

Centro Sur – Centro Calle 7 No. 2 – 42

Distribuciones Vargas – Centro Calle 7 No. 1 H – 71

Distribuciones Vargas – La Rioja Carrera 45 B No. 20 – 112

Distribuciones Vargas – Alfonso López Calle 2 A No. 26 – 69

Distribuciones Vargas – Virgilio Barco Carrera 7 No. 74 B – 21