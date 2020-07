La pandemia del Covid-19 nos ha servido, cómo la de los años 1348-1352 (Peste Negra del siglo XIV) para mirarnos hacia adentro, en esa destrucción creativa como la llamara Shumpeter, se gestó y se dio paso al Renacimiento y la Ilustración Humanista, rompiéndose la era oscura para el conocimiento, como fue el Feudalismo.

He asistido como ciudadano y ganadero, estoicamente a varias de las reuniones para construir el denominado “Plan Estratégico de Desarrollo Huila 2020-2024”, y en la última desde la Asamblea Departamental, después de 8 horas, de agotador debate, hicimos consenso en la necesidad de ampliar el porcentaje de inversión del sector agropecuario y minero, en el 5% ($300 mil millones para el sector agropecuario y minero) del presupuesto, pero después de la intervención del señor Gobernador al respecto, llegué a la conclusión, que dicho ejercicio no valió la pena, pues las decisiones ya estaban tomadas de antemano y tales debates solo sirvieron para darle el viso “democrático” a la construcción del Plan.

Miremos nuestra realidad, ¿cómo estamos como sociedad?

Pues nada más que campeones a nivel nacional con un paro o desempleo, del 32.8%, en Neiva y con una informalidad de más del 50%, con una desocupación de los jóvenes en la capital de más del 35% y lo peor que hace carrera consuetudinaria la política asistencialista y paternalista de todos los gobiernos: nacional, departamental y municipal y ¿qué nos sucederá cuando los presupuestos se agoten?

Ante esta situación fáctica, ¿Que debemos hacer?

En nuestro caso como agricultor y ganadero, seguir trabajando a pesar, de no contar ni con los gobiernos, apretados por los bancos, con su voracidad de agiotistas, seguir trabajando, así sea a pérdida, pero yo no puedo tomar la actitud de los músicos del Titanic, ante el naufragio y seguir tocando hasta la muerte, mí actitud debe ser tocar las alarmas de la debacle o amenaza que se nos avecina, gritar así no nos escuchen, qué debemos reordenar nuestra casas, nuestra economía.

A corto plazo, hago esta Propuesta a las autoridades, departamental y municipal, porque no donar un vaso de café con leche o chocolate en leche, acompañado con una mogolla o pan con proteína, con comoditis producidos en el departamento, programa que se denomine: “café o chocolate en leche social gobernación o alcaldía de Neiva 2020- 2024”.

Para construir dicho círculo virtuoso deberían participar todo los clúster, así, el café, la Federación de Cafeteros, (Almacafé) en cabeza de su fundación social, el de la leche, las pasteurizadores del Huila, Surcolac, y Trébol, las industrias de chocolates locales, Tolimax y Superior, apoyándose en los restaurantes escolares del ICBF, o creando restaurantes populares con la consigna de “Huila sin hambre”.

Pero no debe ser solo la política paternalista de “dar el pez”, a mediano y largo plazo, debemos enseñar a pescar, qué emprendimientos innovadores construir, qué empresas nuevas crear, no nos podemos quedar solo en las políticas asistencialistas de las limosnas, debemos fortalecer nuestra pequeña economía regional, creando o incubando nuevos emprendimientos empresariales, privilegiando los que generen nuevos empleos, debemos gritar, una consigna: Huila con pleno empleo, manos a la obra.

—

Por: Alberto Castillo Losada

Ganadero huilense