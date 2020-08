Regulares noticias para la cesión de la 4G a los chinos

– Los chinos aún no saben si tomarán el negocio

– Piden no fijar fechas para firmar

– Dicen que tienen la financiación bancaria internacional

– Que por la pandemia no han podido viajar

– También quieren tomar la vía Santander de Quilichao – Popayán

Documento confidencial

Atentos. La cesión del contrato de la 4G Neiva- Pitalito – Mocoa – Santana sigue embolatada. Los chinos tienen la intención pero hasta ahora nada se concreta. Aunque aseguran en carta oficial que ya tienen la financiación, advierten que todo sigue sujeto a nuevos análisis internos del negocio.

A pesar de que la ANI aseguró que a final de este agosto se haría el traspaso del negocio de Aliadas (los Solarte) a la empresa China Construction America (CCA), he conocido un documento confidencial enviado por Dawei Wang, presidente para Suramérica de la CCA a la Ministra de Transporte y al presidente de la ANI en el que informan que siguen interesados en el proyecto, al igual que en la vía Santander de Quilichao – Popayán, pero que la emergencia por Covid, las restricciones para viajar, impide avanzar en los trámites y la negociación. Y que la documentación inicial que enviaron, a comienzos de año, puede haber perdido vigencia.

La buena noticia, aparentemente, es que informan los chinos que ya tienen la financiación bancaria internacional para asumir el contrato de Neiva – Santana. Pero, a renglón seguido, le piden la Ministra y a la ANI que todavía no fijen fechas para que el equipo de CCA esté en Colombia concretando el negocio, que vale $3 billones. Y que su compromiso de emprender las transacciones está sujeto a una conclusión satisfactoria a su proceso de debida diligencia (Due Diligence, es decir la investigación previa que hacen las compañías cuando están frente a un negocio grande como este). Lo cual indica que, contrario a lo dicho por la ANI y la Ministra en público, en privado los chinos no tienen claro aún si se meten o no.

*La China Construction America CCA, según la misma carta, es una compañía de construcción que fue establecida en Estados Unidos en 1985, subsidiaria de propiedad absoluta de China State Construction Engineering Corporation, que es la compañía más grande del mundo (en 2019), rankeada 20 en una lista de 500 empresas por Fortune Global.

Por: Melquisedec Torres