Registrador Nacional y Presidente de la República lanzan InfoCandidatos, la primera red social electoral en Colombia

InfoCandidatos ha sido diseñada para una democracia participativa y está dirigida a candidatos y electores para los comicios de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República del 2022.

“Hoy cambia la forma de hacer política en Colombia, ya no hay que repartir volantes o afiches, solo se tiene que descargar la aplicación para conocer las propuestas de los candidatos”, dijo el Registrador Nacional.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez y el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, llevaron a cabo el lanzamiento de la plataforma InfoCandidatos, una red social electoral dirigida a candidatos y electores para los comicios de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República del 2022.

Esta plataforma, que estará disponible a partir del próximo 13 de septiembre para sistemas Android y IOS, permite la vinculación directa entre candidatos y ciudadanos, convirtiéndose en una herramienta eficaz para que los que aspiran a ser elegidos consejeros de juventud el próximo 28 de noviembre, ya sea de partidos y movimientos políticos, procesos o prácticas organizativas, y listas de jóvenes independientes, tengan contacto directo con su electorado.

En la presentación oficial de InfoCandidatos, el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, manifestó que “los jóvenes van a dar ejemplo para las próximas elecciones con esta aplicación y van a generar contenidos donde no van a haber perfiles falsos. Será una red social para hacer política limpia donde no se van a poder agredir, sino que se van a dar debates digitales donde no hay lugar a fake news”.

En la app estarán disponibles los perfiles de cada uno de los candidatos, los planes de trabajo de las listas y diversos contenidos como fotos, transmisiones en vivo e incluso debates digitales. Los candidatos podrán cargar contenidos de la misma forma como se hacen historias para redes sociales como Instagram o Facebook, lo cual facilita el uso de esta.

Los usuarios de esta aplicación móvil podrán seguir las listas de candidatos, darle “Me gusta” o “No me gusta” a las publicaciones, compartir los posteos en sus redes sociales, enviar mensajes directos a las listas inscritas para la elección, así como comparar las listas y sus propuestas.

De otra parte, el Registrador Nacional habló de la necesidad de que el uso de los datos móviles para InfoCandidatos sea gratuito, con el fin de que todos los jóvenes tengan acceso a la misma. Por esta razón, le solicitó al Presidente de la República que, durante el periodo de campaña de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, los operadores de telefonía móvil permitan la descarga y operación libre de esta app.

A su turno, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, señaló que ha dado instrucciones al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que los próximos días se reúna con el Registrador Nacional y la asociación de operadores de telefonía móvil para que se permita el libre uso de la plataforma y “que haya una democracia en el terreno digital mucho más libre”.

Sin lugar a duda, esta plataforma le abre paso a la nueva democracia digital, en un ambiente deliberativo, seguro, respetuoso de la normatividad electoral vigente y con información personalizada y de alta calidad, donde no hay lugar a las denominadas ‘fake news’. Además, es biosegura y amigable con el medio ambiente.

InfoCandidatos se trasformará para las elecciones de Congreso de la República que tendrán lugar el 13 de marzo de 2022, luego para las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República (primera vuelta) del 29 de mayo de 2022 y para la segunda vuelta presidencial, si a ello hay lugar.

Es de recordar que el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, continuará su recorrido por diferentes capitales del país con el propósito de promocionar, en conjunto con las autoridades locales, las primeras elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.