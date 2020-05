Recibo de pago de un CDA, no equivale a certificado de tecnicomecánica: SecreMovilidad Neiva

El secretario de Movilidad Elberto Garavito Vargas, llamó la atención de los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), que están emitiendo recibos de pago como certificados.

Con la apertura de los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), decenas de neivanos han acudido a renovar su Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes, con el objetivo de poner en marcha sus vehículos; sin embargo, este servicio no está autorizado a nivel nacional, ya que en la página del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) no se encuentra habilitado este servicio.

“Nosotros en la ciudad hemos permitido que los CDA (Centros de Diagnóstico Automotriz) realicen actividades diferentes a la revisión tecno-mecánica, ya que todavía no está habilitada la página a nivel nacional y no se debe estar realizando esta actividad, porque no tiene como subirla a la página. El propósito de la Administración Municipal ha sido que puedan ofrecer otros servicios y no deberían estar emitiendo estos recibos, porque no cumplen y entonces están engañando a la gente, les reciben el dinero, pero el recibo no es válido para las autoridades”, explicó Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad de Neiva.

Ante esto, el funcionario dejó claro que las personas que presenten el recibo emitido por algún CDA en medio de un operativo de agentes de tránsito será multado, ya que no tiene ninguna validez.

“Es de aclarar que el recibo que emiten los CDA, no son válido para los agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad de Neiva, ni para las autoridades, ya que los CDA no están habilitados para prestar este servicio”, explicó el funcionario.

Excepción

El funcionario explicó así mismo, que a quienes se les venció la tecnicomecánica durante el tiempo que llevamos de confinamiento obligatorio, podrán desplazarse en sus vehículos y no podrán ser multados, pues se comprende que no es posible la actualización de la misma.

No obstante, fue enfático que a quienes se les venció desde antes del inicio de la cuarentena, no podrán movilizarse, so pena de ser acreedor de una multa.