Luego de la exitosa jornada del 18 de marzo del Simposio: “¿Qué pasa con la seguridad en Colombia?, perspectivas sobre la seguridad urbana, territorial y defensa de Colombia”, Juntos Fundación Libre-Socialdemócrata presenta la segunda jornada que tendrá desarrollo virtual el 25 de marzo desde las 8 am.

El Simposio virtual se dividirá en tres foros con las siguientes temáticas: Geopolítica, Defensa e Industria Militar; Transparencia del Sector Seguridad y Defensa en Colombia; y Articulación interinstitucional de Seguridad en los territorios y frente a sus líderes y organizaciones sociales.

“El Simposio busca contribuir a formular una mejor y más efectiva respuesta estatal en materia de seguridad y defensa. Abordando los temas macro de la seguridad en Colombia desde los aspectos geoestratégicos, institucionales y culturales que son necesarios para garantizar que el Estado pueda garantizar las dimensiones básicas de la seguridad humana”, asegura el Senador, Cofundador y Presidente de Juntos, Rodrigo Lara.

El evento contará con la participación de diez expertos en seguridad, Gabriel Silva Lujan, Ex Ministro de Defensa; Juanita Rodríguez Kattah, Ex Viceministra y Ex Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa; Vicealmirante (R) Jorge Enrique Carreño Moreno, Ex Presidente Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial – COTECMAR; Brigadier General (R) Juan Carlos Buitrago Arias, Ex Director de Policía Fiscal y Aduanera – CEO StrategosBIP; Nicolás Urrutia Iriarte, Ex Inspector General de la DNI – Director Asociado para Control Risks; Cristina Hoyos, Directora del Capítulo de América Latina y El Caribe del Centro para la Seguridad y la Gobernanza de Ginebra en Suiza (DCAF); Ariel Ávila, Politólogo, Periodista y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación; Liliana Pechené, Tejedora de la Memoria Histórica y Lideresa Social Indígena; y Orlando Castillo, Líder Social y Defensor de Derechos Humanos en Buenaventura.

Kevin Hartmann, Cofundador de Juntos, Director del Simposio y Jurista, dijo que la segunda jornada del Simposio se enfocará “en determinar cuáles son los retos a seguir en el sector defensa, en materia de industrialización, protección y articulación interinstitucional para la defensa de los DDHH y las organizaciones sociales”.

La transmisión en vivo se iniciará a las 8 am a través de la plataforma Facebook Live en el perfil de Juntos Colombia www.facebook.com/JuntosFundacion/