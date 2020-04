Próximas a llegar las ayudas de China, gestionadas por la Alcaldía de Neiva

La gestión realizada por la Alcaldía de Neiva con el Gobierno Chino, comprende varios elementos de protección médica.

Una vez el municipio confirmó el primer caso de COVID-19, el Alcalde, Gorky Muñoz Calderón en compañía de la Oficina de Internacionalización, que creó durante su administración, iniciaron acercamientos con gobiernos de diferentes países, para así lograr ayudas necesarias para atender la pandemia.

Fruto de este trabajo, China, la república que comenzó la lucha desde el año anterior contra este virus, confirmó ya la entrega de las primeras ayudas para el Municipio.

“Tuvimos acercamiento con el Gobierno Chino, esto por la construcción de unos acuerdos previos que habíamos tenido con la embajada. El Alcalde Gorky Muñoz Calderón, junto con la Oficina de Internacionalización, envían oficialmente a la Embajada de China en Colombia, la solicitud de apoyo con respuesta positiva el 14 de abril, y en el oficio nos aclaran las ayudas que llegarán a la capital del Huila”, manifestó Rafaél Sánchez, Asesor Internacionalización de la Alcaldía de Neiva.

Ayudas

Las ayudas que llegarán de China por gestión del municipio, serán, 20.000 tapabocas, 500 trajes protectores, 100 pares de gafas protectoras, 30 termómetros de detección a distancia y 1.000 tapabocas N95, las cuales servirán para el personal médico.

“Es importante aclarar que esta donación es hecha por el Gobierno de la Ciudad de Xian a través del Gobierno Chino a la ciudad de Neiva. Aquí no intervino ningún actor externo a la Alcaldía de Neiva con la Gobernación de la República Popular China, no intervinieron actores nacionales, políticos, ni administrativos, tampoco la Agencia Presidencial para la Cooperación ni Cancillería, que son aliados, pero no intervinieron. Esta fue una gestión directa de la Administración Municipal”, aclaró Rafael Sánchez.

Las donaciones ya se encuentran en la embajada de Colombia en China, se espera muy pronto sean despachadas y que la otra semana ya estén en llegando a la ciudad de Neiva o antes.

“Estos implementos serán entregados únicamente al personal médico, ellos se priorizan, el personal de atención médica que lo necesita y que tienen dificultades. Es un propósito que tenemos y es el de mitigar el nivel de contagio en las personas que nos cuidan”, destacó el funcionario.

Junto a la ayuda de China, la Alcaldía de Neiva, a través de la Oficina de Internacionalización, ha venido gestionando otros apoyos de naciones europeas y asiáticas para combatir la lucha contra el COVID-19.