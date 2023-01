Protección de los bosques, tarea de todos

Con el propósito de generar conciencia respecto de la importancia que tiene la conservación de los árboles que son sustento, refugio de miles de especies y que contribuyen a que el 70% de Colombia tenga disponible agua, durante los días comprendidos del 23 al 27 de enero de 2023, se llevará a cabo la Gran Semana por los bosques, en la universidad EAN y en otros escenarios de Bogotá, buscando socializar lo relevante que es que cada día no haya deforestación sino que se trabaje por la conservación de los bosques ubicados no solo en la amazonia sino en todo el planeta.

Durante estos cinco días habrá actividades gratuitas como exposiciones fotográficas, un ciclo de cine producido para esta ocasión, montajes de realidad aumentada y conversatorios, entre otros, que permiten observar la belleza de nuestros bosques, pero especialmente se podrá conocer el daño que se está causando y afectando a la población por causa de la deforestación.

El lanzamiento de esta Gran Semana por los bosques fue el 23 de enero a las 9:00 de la mañana en la Galería de Arte de la EAN con la presentación de la exposición fotográfica: la deforestación en un minuto y la presentación de videos animados realizados con el apoyo de la embajada de UK, dentro de los que se tienen: No contactados, Vivir del bosque es posible, el bosque desde las nubes, ríos voladores y lo que tiene en vilo los bosques.

Para el 24 de enero entre las 10 a.m. y las 6 p.m., se tendrá la experiencia aumentada: Bosques y deforestación, el flagelo de las carreteras irregulares, que es una muestra de Esri. El día 25 las actividades iniciarán a partir de las 10 de la mañana con el lanzamiento de la muestra de Ficamazonía, cuyo conversatorio llamado “El cine como herramienta de activismo ambiental”, estará a cargo de Linith Aparicio, Directora Ficamazonía. Seguidamente habrá una proyección de cortometrajes como: Mau, la voz de nuestros ancestros, Islas del Cielo, Desierto verde, que es un documental argentino sobre la producción alimentaria que descubre los mecanismos actuales de la industria agropecuaria y plantea la necesidad de visibilizar problemas asociados a este negocio como la deforestación, la desertificación de los suelos y la contaminación con agroquímicos en Argentina y América Latina.

En el cortometraje denominado Piripkura, cuya producción es de Brasil, se podrá observar como dos de los 3 últimos miembros del pueblo indígena Piripkura viven como nómadas en la selva amazónica y como las madereras que los rodean se expanden agresivamente, siendo la única manera de proteger el territorio comprobando que todavía ellos lo habitan.

Sinfonía salvaje, Ecosistema y Páramos, el país de las nieblas, cuya producción es Colombiana, da a conocer a Colombia como el país que tiene el mayor número de páramos en el mundo, desde donde nacen los fuentes de agua que abastecen a una gran parte de la población y en el que además se entremezcla la exuberante diversidad de la zona con las prácticas de explotación minera y las formas en que las comunidades proponen su desarrollo sin afectar las dinámicas naturales del territorio.

La iniciativa de esta semana por los bosques es de FCDS, Unidos por los bosques, la Real Embajada de Noruega y el apoyo de la Unión Europea, Esri, la fundación Ficamazonía, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la EAN, entre otras instituciones.

Son diversos los temas que se trataran durante esta semana frente al cuidado y protección de los bosques, en la que se invita a darles la importancia que ellos tienen y que es una tarea que no es de uno solo sino que debe ser promovida por todos los habitantes del planeta, con el fin de evitar que cada minuto se pierdan más de 400 árboles milenarios.

Los interesados podrán asistir a cada uno de los escenarios habilitados para las actividades, como son: la Universidad EAN ubicada en la carrera 11 No. 78-47; el Auditorio Aula Mirador de Juan Rey Parque entrenubes en la calle 72 A Bis Sur No. 13-21E; la sala de cine Potocine en la calle 81 Sur No. 42 A-81; el parque el Virrey en la Carrera 15 No. 88-00 y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la Carrera 19B No. 24-86.

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias Bogotá