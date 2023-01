Propuesta del concejal Casagua, busca reconocer a jóvenes y dejar de lado el ‘palancazo’, para acceder a pasantías

Con el objetivo de garantizar la transparencia en el acceso de los estudiantes para la realización de las prácticas profesionales, pasantías y judicaturas en la Administración Municipal; el concejal Germán Casagua anunció que el próximo 1 de marzo radicará un proyecto de acuerdo municipal denominado “Pasantías por méritos”, el cual busca que dicho proceso sea de manera pública y transparente.

“El año pasado solo el 8,85% de los estudiantes recibieron remuneración por su trabajo en la Alcaldía. Sólo 10 de 113, esto no puede seguir pasando en nuestra Ciudad”, resaltó el concejal. En medio de las sesiones extraordinarias, Germán Casagua anunció que radicará en el próximo mes de marzo el proyecto de acuerdo municipal “Pasantías por méritos”, el cual busca dejar de lado la politización para acceder a las pasantías.

“Todo deberá ser meritocracia”, resaltó el cabildante.

“Queremos compartir este proceso para que se pueda enriquecer desde aquí hasta la fecha de su radicación, con la población educativa. Igualmente, espero contar con el apoyo de los Concejales, también bienvenidos los aportes que quieran hacerle a este acuerdo municipal que estaremos radicando el próximo 1 de marzo, queremos escuchar a los ciudadanos y estableceremos mesas de socialización para que este proyecto de acuerdo sea una realidad en el Municipio”, dijo el concejal, que espera una buena respuesta de la ciudadanía para fortalecer entre todos y evitar se normalice esta injusticia.

“No queremos que exista la posibilidad de esas maniobras que tienen los políticos para manipular a los estudiantes, por eso queremos que se pueda reglamentar el acceso para realizar las prácticas, judicaturas, pasantías o semestre de servicio social como modalidad de grado de los estudiantes del Sena y de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, en la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, con ello, los mejores estudiantes (mejores puntajes Saber Pro y mejores puntajes del Sena) podrán acceder a dichas prácticas, pasantías y judicaturas”, afirmó Casagua Bonilla.

Para tal fin, el procedimiento, en caso de que el proyecto de acuerdo logre ser aprobado en el Concejo de Neiva, será que la Administración Municipal junto a sus entidades descentralizadas en un único sitio web, publique las convocatorias y sus respectivos términos del proceso de elección. Así las cosas, se publicará (2) dos convocatorias al año; la primera en febrero y la segunda en julio.

“Vamos a lograr reconocer el esfuerzo y el sacrificio de los estudiantes, pero a su vez, vamos a garantizar que a la Administración Municipal lleguen a realizar las prácticas los mejores estudiantes, los que han venido demostrando una mejor preparación y que sea puesta al servicio de la ciudadanía”, resaltó el concejal Casagua Bonilla.

En contexto

Desde el año 2020 hasta el año 2022, según explicó el concejal Germán Casagua, existe un gran vacío en cuanto a los estudiantes que reciben remuneración por prácticas, pasantías y judicaturas en la Administración Municipal.

De esta forma, sostuvo que, desde el año 2020, solamente 7 estudiantes tuvieron remuneración por su labor, mientras que los que no la tuvieron fueron 22. El hecho se agrava en el año 2021, pues los que no tuvieron reconocimiento económico fueron 67, en comparación con 9 que sí lo fueron. Finalmente, la brecha se incrementa en el año 2022, pues los estudiantes no remunerados fueron 113, en comparación con 10 que sí fueron remunerados.

“Estos datos, elaborados con base en información de la Alcaldía de Neiva, muestran lo que significa realmente esta situación, por eso queremos que se les reconozcan sus méritos y exista igualdad en las remuneraciones, bajo la premisa que ‘ninguno ganará más que otro’, dejando así, la politización y el ‘palancazo’ para acceder a las pasantías”, aseveró Casagua Bonilla.