Presidente Petro denuncia acoso contra su hija menor de edad, Antonella

‘Hay una persecución contra una menor de edad’

Recientemente, se dio a conocer un video en el que se observa a una mujer colombiana, que venía grabando y persiguiendo a Antonella Petro, junto a su madre y dos personas más que la acompañaban, mientras se encontraba en Disney, luego la mujer se acerca a la familia y les dice:

La menor de 15 años, Antonella Petro, se dirige a la mujer y esta le dice

“Yo no quiero contigo nada porque no te estoy diciendo nada”

Acá está el video en el que se aprecia a la acosadora siguiendo la familia de @petrogustavo y al final la niña no pudo más y encaró a la acosadora y esta, viéndose descubierta, cambió de actitud y dijo que ella no quería nada con Antonella, pero ya lo había hecho.

El jefe de estado se pronunció al respecto a través de la red social X:

Varias figuras públicas opinaron al respecto

Me da mamera eso del victimismo pero quien si ha sufrido violencia verbal y hostigamiento he sido yo por parte de sus seguidores. Me han agredido en la calle, en el gym y hasta me han amenazado de muerte. Lo que le hacen a usted y a su familia es una protesta popular (de esas que…

— MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP)