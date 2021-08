Postúlese al subsidio de mejoramiento de vivienda en zona rural de Neiva

La convocatoria va dirigida únicamente a familias que habiten en las veredas, no aplican viviendas en centros poblados.

Hasta el 31 de agosto del presente año estará abierta la Convocatoria Ordinaria No. 06 de 2021 para preseleccionar los posibles beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda en la Zona Rural del Municipio de Neiva.

Las familias residentes en los corregimientos de Vegalarga, Río Las Ceibas, El Caguán, Fortalecillas, Guacirco, San Luis, Chapinero y Aipecito, podrán postularse a la convocatoria, que busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estos sectores, así lo indicó la secretaria de Vivienda y Hábitat Esperanza Montaño Cortés.

“En este momento se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía www.alcaldianeiva.gov.co, la convocatoria de Mejoramiento de Vivienda Rural, dirigida a las familias de las veredas que cumplan con los requisitos, como no tener más propiedades, no haber recibido subsidios anteriormente, pertenecer a los estratos 1 y 2 del Sisbén, entre otros…”, explicó la secretaria.

Informó que las familias que residen en los centros poblados de los corregimientos no serán admitidas en esta convocatoria, pero se podrán postular a otras que estén vigentes, como ‘Construcción en sitio propio’ en zona rural y urbana del Municipio.

La funcionaria reiteró que la documentación para postulación se puede descargar en el portal web de la Alcaldía, www.alcaldianeiva.gov.co, dando clic en la imagen que aparece en la parte superior: Convocatoria Mejoramiento de Vivienda en la zona rural de Neiva.

Luego de diligenciar el formulario y adjuntar la documentación requerida, debe llevarla en un sobre sellado a la ventanilla de la oficina de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, local 3380 del Centro Comercial Los Comuneros.

Requisitos

1) Residir en zona rural del municipio de Neiva, acorde a los linderos catastrales de los corregimientos señalados a continuación: Vegalarga, Río Ceibas, El Caguán, Fortalecillas, Guacirco, San Luis, Chapinero y Aipecito.

2) Tener conformado un hogar de una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

3) Los ingresos totales mensuales del hogar NO podrán ser superiores a los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

4) El hogar podrá ser propietario, poseedor (con al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio), ocupante y/o tenedor (con al menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio) y habitar la vivienda en la que se postula, la cual debe localizarse en alguna de los corregimientos de la zona rural, (No incluye viviendas localizadas en los Centros Poblados) La vivienda no debe tener ninguna restricción al dominio (embargos, medida cautelar, pleitos, etc.).

5) La vivienda debe contar con un sistema que garantice adecuado suministro de agua y disposición de aguas residuales.

6) La vivienda NO podrá estar localizada en un asentamiento informal o invasión.

7) La Vivienda NO podrá estar ubicada en zona de Alto Riesgo No Mitigable, zona de exclusión Ambiental o zona de afectación por obra pública o de infraestructura del nivel Nacional, Departamental o Municipal.

8) El avalúo catastral de la vivienda objeto de mejoramiento debe ser inferior a 135 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, SMMLV.