Plataforma Sumercé mejoró el abastecimiento del Huila para Bogotá

Con el lema, buscamos del campo hacer una opción de vida, se desarrolló en el salón de gobernadores del Edificio Departamental el 1er Consejo Asesor del Plan de Abastecimiento Alimentario que busca reactivar el intercambio comercial agropecuario en las regiones, el cual fue presidido por el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.

Durante la reunión fue socializado el avance de la plataforma digital Sumercé, que hoy cuenta con 1.263 registrados entre municipios, empresas, productores, compradores, transportadores, compradores, entre otros.

“Este tema es un agenda de mayor interés y hemos estado vinculado en esta construcción, por eso queremos enriquecerla y escuchar la experiencia de otros departamentos y contar la nuestra. Me parece que vamos en la dirección correcta, que los departamentos vecinos a Bogotá consolidemos la comercialización de los alimentos en un gana, gana; los bogotanos consumiendo alimentos más baratos y de mejor calidad y los productores agropecuarios vendiendo en mejores condiciones y generando progreso y riqueza para nuestro territorio” puntualizó el Gobernador del Huila.

Sumercé: su mercado de la región central, es una estrategia de comercialización que busca generar, fortalecer y promover canales de comercialización alternativos y competitivos en Bogotá para productores de la Región Central.

Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural

Para el primer mandatario de los huilenses es importante el trabajo que viene desarrollando la Gobernación del Huila con el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural para aprovechar al máximo los suelos y garantizar que los productos antes de ser cosechados ya tengan un comprador.

“Están las condiciones dadas. Somos los principales abastecedores, pero la manera que está funcionando no es eficiente, además hay mucho desperdicio, no están remunerando bien a los campesinos y no estamos garantizando el mejor abastecimiento a Bogotá. En buena hora la plataforma Sumercé para que todos los mercados estén abiertos en Bogotá, todo esto hace parte de esta construcción colectiva y vamos muy bien encaminados a la misma dirección” agregó Dussán López.

Por su parte, el gerente de la Rap-e Región Central Fernando Flórez Espinoza, indicó que uno de los objetivos de este proceso es disminuir la intermediación para que los pequeños productores y el consumidor final sean beneficiados, además felicitó al Huila por su Plan de Ordenamiento Productivo de la Propiedad Rural:

“Este ejemplo del Huila lo vamos a llevar a los 4 departamentos restantes y a la ruralidad de Bogotá para que ordenemos el territorio, para que se produzca según las características de los suelos de cada departamento, el producto ideal que se siembre para vender y no para perder con la cosecha. Para eso la información que va a estar depositada en un centro de acopio en Bogotá y a través de la plataforma Sumercé” dijo el Gerente.

A su vez, el director de abastecimiento alimentario de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá Hugo Rojas Silva indicó que el Huila hace parte del plan maestro de abastecimiento para la región central y que es una gran despensa para la producción hortofrutícola y piscícola por eso la importancia. “Agradecerles a los productores del departamento del Huila por abastecer a los bogotanos”, señaló el funcionario público.