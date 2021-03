Planeación advierte sobre venta ilegal de lotes en Neiva

La recomendación es que antes de negociar consulten en la oficina de Planeación de la Administración Municipal la legalidad de los predios.

Tenga mucho cuidado con la compra de lotes en Neiva, sino quiere ser víctima de una estafa.

Así lo advirtió la Directora de Legalización de Asentamientos del Departamento Administrativo de Planeación de Neiva, quien señaló que antes de realizar cualquier negociación que implique la compra de un lote, deben consultar la legalidad de los predios.

Estas recomendaciones se dan para evitar que las familias con necesidades de vivienda sean estafadas por personas inescrupulosas con la venta de lotes ilegales.

Y es que en los últimos meses se han evidenciado varios proyectos donde ofrecen lotes que aún no han sido urbanizados ni están legalizados, lo que constituye un riesgo de estafa para las personas que invierten allí sus ahorros con la ilusión de obtener una solución de vivienda.

Por ello, la Dirección de Legalización de Asentamientos del Departamento Administrativo de Planeación de Neiva, enfatizó en el llamado para que antes de realizar cualquier negoción con predios, consulten en Planeación el estado de los lotes que les ofrecen.

“Hemos visto de manera reiterativa que hay personas inescrupulosas que se están valiendo de las necesidades de vivienda de las familias más vulnerables y les venden lotes en sitios inadecuados, sin tener los permisos o licencias para tal fin, comprometiendo de esta manera los pocos recursos que tienen estas personas para invertir en una vivienda”, expresó Nelly Vega Cabrera, directora de Legalización de Asentamientos del Departamento Administrativo de Planeación de Neiva.

Inversión segura

La funcionaria recalcó que las personas que están interesadas en adquirir una vivienda lo primero que deben hacer es acercarse a la Alcaldía y mirar las posibilidades que les ofrece la Administración Municipal, en donde el alcalde Gorky Muñoz Calderón ha emprendido varios proyectos con subsidios, precisamente para solucionar los problemas de vivienda a las personas más vulnerables de la ciudad.

“Los estamos invitando para que antes de comprar un lote en algún sitio primero verifiquen con Planeación Municipal si el predio donde van a comprar, cuenta con las licencias urbanísticas necesarias y los permisos de enajenación, que por favor no se dejen engañar, que se acerquen a la Administración Municipal para que conozcan los proyectos y se postulen y no estén arriesgándose invirtiendo sus recursos en sitios que no están autorizados para tal fin”, agregó Vega Cabrera.

Los sitios dudosos

En Neiva hay algunos lugares donde más se presentan este tipo de estafas, de manera reiterativa se han conocido quejas del sector de Moscovia, Lomas de San Pedro, sectores de la comuna diez, sitios aledaños a fuentes hídricas, como río del Oro, Las Ceibas y especialmente en la periferia de la ciudad.